Stand: 21.04.2023 09:30 Uhr Schrecksekunn bi Theaterstück

In de Hamborger Kamerspelen hett de Schauspeler Joseph Reichelt de Lüüd güstern Avend för‘n korten Ogenblick ornlich wat verjaagt hatt. He is bi de Premieer vun dat Theaterstück „How to date a feminist” kort nadem dat losgahn is op’e Bühn tohoopsackt ween. Dat Stück is dorophen afbraken un Reichelt na’t Krankenhuus henbröcht worrn. Schiens is he en beten wat swach un klöterig op’e Been ween un deswegen tohoopsackt. Wenn em dat gau wedder beter gahn deit, denn schall de Premieer al tokamen Wekenenn nahaalt warrn.

