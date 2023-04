Stand: 17.04.2023 09:30 Uhr K.I. in de Scholen

Wo schüllt Scholen mit K.I.-Programmen ümgahn? Chatbots so as ChatGPT künnt för Schölers Opgaven lösen un Texten schrieven, ohn dat se dor sülms groot wat to bistüern mööt. Na Informatschonen vun NDR 90,3 will de Schoolbehöörd, dat Schölers dorüm in Tokunft mehr mündlich affraagt warrt. Dorför hett de Behöörd nu ok en Steed inricht, de sik üm de Saak kümmern schall. Dat geiht denn ok dorüm, wo K.I. sinnig an Scholen insett warrn kann.

