Stand: 18.03.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Galeria Karstadt Kaufhof maakt Ladens to

Dat weer en bannig groten Schock Anfang düsse Week: Dat Koophuus-Ünnernehmen Galeria Karstadt Kaufhof plaant, vele vun sien 129 Filialen, de dat noch in Düütschland geven deit, dicht to maken. Anfang de Week is vun 52 Ladens snackt worrn, middewiel sünd dat’n poor weniger aver ümmer noch ne ganze Reeg. Dat heet: Dusende vun Lüüd bangt nu üm jümehren Job - dat Ünnernehmen sülvst snack vun över 4.000 Lüüd. In Hamborg gifft dat tokünftig blots noch dree Filialen. Bi de beiden Koophüüs in Wandsbeek un in Horborg warrt Enn vun’n Junimaand de Dören dicht maakt. Dormit verleert den alleen bi uns in’e Stadt 180 Lüüd jümehr Arbeitssteed.

18.03.2023

