Stand: 09.03.2023 09:30 Uhr Binnenstadt Ümbo

Op de Mönckebargstraat, dor fohrt ja blots noch Bussen un Taxen. Nu sall dat ok blangenan in de Steenstraat so ween. So sünd tominnst de ne'en Plaans för Hamborgs Binnenstadt. Man ehrdat se dat ümsett, mutt een weten, wat dat denn mit den helen Verkehr ümrüm maken deit. Dat sä de Koalitschoon in'n Bezirk Midde un verlangt en Gootachten. Wat se seggt, hebbt Kunnen un Toleverers nu al düchtig Maleschen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 09.03.2023 | 09:30 Uhr

