Nee‘ Scholen

De nee’n Scholen in Hamborg kaamt bi de Öllern woll goot an, seggt de Schoolbehöörd. Se seggt, dat wiest de Tahlen vun de, de sik dor anmelldt. Söß nee‘ Grundscholen fangt na de Somerferien jedwereen mit dree bet fief Eerst Klassen an. Man ok bi de nee’n Scholen för de grötteren Schölers löppt dat woll goot an. To’m Bispeel bi de Campus-Scholen Hoben-City un Kieler Straat. Oder ok bi de Gymnasien Rotherboom un Langenhoorn, seggt dat Amt.

