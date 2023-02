Stand: 22.02.2023 10:15 Uhr Wirtschapp lied ünner Ukrain-Krieg

De Hamborger Wirtschapp hett jümmers noch ünner de hogen Priesen för Stroom un Gas to lieden. Denn ok knapp een Johr, nadem de Krieg vun Rußland gegen de Ukrain anfungen hett, is dat allens jümmers noch veel to düer. Dat säd de Spreker vun de Hannelskamer Peter Feder to NDR 90,3. He seggt, dat mutt allens hoochnödig veel billiger warden. Dat geiht dorüm, dat Ünnernehmen, de veel Energie verbrukt, ok in Tokunft in Hamborg blievt un nich afwannert. De Hannelskamer will dorüm dörchsetten, dat to’m Bispeel fixer op Waterstoff ümstellt ward.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 22.02.2023 | 10:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch