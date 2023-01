Stand: 27.01.2023 09:30 Uhr Harr man den Angreep afwennen kunnt?

Mit düsse Fraag sett sik nu ok de Hamborger Politik ut’nanner. Denn de Keerl, de dat maakt hebben schall, is eerst ‘n poor Daag vörher ut en Hamborger Kaschott freekamen ween. De ogenschienlich drogenafhängige Keerl harr en Wahnungslosen daalstaken hatt. Bevör de 33-Jöhrige freekamen is, is he noch vun en Psychiater ünnersöcht worrn. Den is aver woll nix bi opfullen.

