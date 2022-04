Stand: 11.04.2022 09:30 Uhr Corona: De Tallen

Överall in’t Land geiht dat mit de Corona-Tallen wieder bargdaal. Dat Robert Koch Institut mellt vundaag meist 30.800 ne’e Infekschonen. Dat sünd bummelig 10.300 weniger as noch vör een Week. Ok de Inzidenz is wieder rünnergahn un liggt nu bi 1.080. Un denn sünd nochmal 13 Minschen an oder mit dat Corona-Virus dootbleven. // Stand 11.04.2022, Kl. 9:30

