Stand: 07.01.2022 09:30 Uhr Corona-Demo in Hamborg

Al vör Wiehnachten sünd dusende Lüüd op’e Straat gahn ween. Un nu steiht Hamborg de neegste grote Demo in’t Huus vun Lüüd, de de Corona-Politik bekritteln doot. Morgen wüllt ölvendusend Minschen in Hamborg dör de Binnenstadt trecken. Se betekent, blangen anner Saken, de Corona-Schutz-Regeln as överdreven un seht de Freeheit in Gefohr.

// Stand: 07.01.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 07.01.2022 | 09:30 Uhr