Stand: 01.12.2021 09:30 Uhr 2G-Regel för Ladens in Hamborg

Bet dat mit de Plicht allens uthannelt un afmaakt is, will Hamborg eerst mal mehr Druck maken: op Lüüd, de bet nu noch nich impt sünd, so dat se sik freiwillig en Dosis afhoolt. Dat Druckmiddel is en 2-G-Regel för de Ladens in de Stadt: Shoppen dröfft vun Sünnavend af an blots noch Minschen, de impt sünd or de de Krankheit al achter sik hefft. De Hannelsverbänd hoolt nix dorvun: De glöövt, dat dat wegen nödige Kontrollen lange Slangen för de Ladens geven kunn. | Stand 1.12.2021 Kl. 9:30

