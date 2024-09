Stand: 03.09.2024 05:30 Uhr Kolumne: Hör mal 'n beten to "Een lehrt nich ut"

Matthias Stührwoldt ist schon seit vielen Jahrzehnten Landwirt und er hat schon vieles erlebt auf seinem Hof.

Bither heff ik ümmer dacht, as Buer kümmst du mit een poor eenfache Regeln goot dörch dat Leven.

Piescher nich gegen den Stromdraht. Loop nich över dat Gras, dat in Güllepott wassen deit. Meih nich för Heu, wenn dat regen schall. Wasch di af un to, ok dor, wo dat nich jedeen süch. Piescher nich gegen den Wind. Nemm den Druck wech, wenn de Güllewagen achtern verstoppt is un du wist dat frie pucken.

Eet nich blots Fleesch; gelegentlich is een Wust ok okay. Denk an de Buernhoffkatten un de Inzucht; heiraat nüms ut dien Heimatdörp; ut Naverdörp ok nich; Minimum teihn Kilometer wech; beter is föfftig. Föhr nich mit den Trecker dörch dat Lock, in dat du di vergangen Johr all fastseten hest. Melk keen Koh, de blots eenen Titt hett; denn dat is een Bull.

Liekers gifft dat jümmers wedder noch wat Ne'et

Piescher blots denn in Goorn, wenn du seker büst, dat dien Fru di nich sücht. Un nich ümmer op densölbigen Placken. Nöhm dien Köter Blacky, ok wenn he nich schwatt is. Schriev bi de Melkkontroll twee Liter mehr op, un de Herdenleistung stiggt. Drink dien Kaffee mit örntlich Melk un dien Köm ok mol ohne Cola. Kööp di den gröttsten Fendt, ok wenn du di em nich leisten kannst. Wasch di de Hannen, wenigstens eenmol an Dag.

Regeln vun de Art. Weet ehr butenkops un handel dornah, un allens is goot. Heff ik dacht. Wat ik nu aver faststellt heff: Een lehrt nich ut, nee, ok wenn du so olt un erfahren büst as ik, kannst du ümmer noch wat Niedet lehren. So as ik nülichs. Ok een eenfache Regel, eegentlich. Komisch, dat ik de noch nich afspiekert harr. Heel simpel. Se heet: Gah biet Kööh to melken vun de Weid holen nich direktemang achter een Koh, de Dünnschiss hett. Un Husten. Check.

Heff ik registreert. Warr ik nie nich mehr vergeten. Dat kannst mi glöven.

