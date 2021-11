Stand: 23.11.2021 10:15 Uhr Johnson&Johnson woll nich so good

Dat Corona-Impmiddel vun Johnson&Johnson höllt woll nich sünnerlich lang vör. De Sprütten schüllt na söven Maand blots noch to dörteihn Perzent schütten. Dat steiht in en ne’e Ünnersöken, de dat ARD-Magazin Report Mainz vörliggt. In Düütschland hebbt sik mehr as dree Millionen Minschen mit een Sprütt vun Johnson&Johnson impen laten. / Stand: 23.11.21 Klock 09:30

