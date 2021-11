Stand: 12.11.2021 09:30 Uhr Arger wegen Corona-Snelltests

Ümmer wedder gifft dat en Hen un Her wegen dat, wat bi de Corona-Snelltests ok gau mal verkehrt bi rutsueren deit. Alleen dreehunnert Hamborger Scholen hebbt in de verleden twee Weken verkehrt positive Testresultaten mellt hatt. De Schoolbehöörd müch nu geern dorför sorgen, dat dat ophören deit. Dorför schall dat ne’e Snelltests geven. Dat Ganze warrt nu nee utschreven un dat Verfohren dorto op’n Weg bröcht. Ok dat noch mal Nakieken mit de Hölp vun en PCR-Test ok dat schall tokünftig gauer gahn.

// Stand: 12.11.2021, Kl. 9:30

