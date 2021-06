Stand: 14.06.2021 09:30 Uhr Ne’en Impstoff för Hamborg

Dat Impzentrum Hamborg kriggt düsse Week veerteihndusend Biontech-Impdosen extra. Dorüm schalt se vundaag ok nochmal vunaf Klock twölf ne'e Terminen för de Eerst-Impen free. In'n Vergliek to de annern Bunnslänner geiht dat mit dat Impen in Hamborg blots swoor vöran. Hamborg liggt man blots an ehrletzte Steed. // Stand 14.06.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 14.06.2021 | 09:30 Uhr