Stand: 27.05.2021 10:15 Uhr Scholen maakt op

In Hamborg maakt de Scholen wedder kumplettemang op. Vun Maandag an dörft all Schölers wedder tohoop in’n Ünnerricht sitten. Wesselünnerricht un School to Huus sünd denn to Ennen. All Sundheitsaken to Vörsicht blieft dorbi bestahn, to’n Bispeel dat een de Mask ophebben mutt un jümmer wedder frisch Luft na de Klassenrüüm rinlaten warrt. / Stand: 27.05.21 Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 27.05.2021 | 10:15 Uhr