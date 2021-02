Stand: 03.02.2021 09:30 Uhr Ne’e Impfterminen in Hamborg

In Hamborg vergeevt se hüüt un morgen nochmal Terminen för’t Corona-Impfen in de Messehallen. Wat de Soziaalbehöörd seggt, sall ok bald de Hotline beter funkschoneren, dor hebbt se jümmer noch Maleschen mit. In Tokunft süllt se, wenn een an’t Telefon töövt, anseggen, wat noch för Terminen free sünd. Und vunaf tokamen Week schalt se ne’e Terminen jümmer blots an’n Dünnerstag free. // Stand 03.02.2021, Kl. 9:30

