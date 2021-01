Stand: 29.01.2021 09:30 Uhr Mehr Lüüd mit Corona-Mutanten

Bi Airbus in Hamborg sünd dat nu mehr Lüüd, de sik mit de Corona-Mutatschoon ut Grootbritannien ansteken hebbt. De Soziaalbehöörd hett güstern vun fief ne’e Fäll snackt, wo se de Mutatschoon in’e Proven binnen faststellt hebbt. Alltohoop is düsse Oort vun Virus nu bi söven Lüüd funnen worrn vun de eenuntwintig Lüüd, de sik ansteken hebbt. Wo se dat Virus her hebbt, dat is noch nich kloor.

// Stand: 29.01.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 29.01.2021 | 10:15 Uhr