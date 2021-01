Stand: 20.01.2021 09:30 Uhr Dat Wedder för uns Hamborg

Dat Wedder för uns in Hamborg wiest sik vundaag mit masse Wulken, an’n Vörmeddag kümmt jümmer noch mal wat Natts vun baven, man an’n Nameddag is dat de mehrste Tiet dröög bi Temperaturen bet to teihn Graad. Opstunns meet wi in Rönnborg noch söss Graad.

Morgen wesselt sik Sünn, Wulken un Flagen jümmer wedder bi bet to teihn Graad af. Dorto kaamt en dullen Wind ut Süüd bet Süüdwest. // Stand: 20.01.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 20.01.2021 | 09:30 Uhr