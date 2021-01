Stand: 14.01.2021 09:30 Uhr DfB-Pokaal: Bayern München is rut

Dat is en lütte Sensation: Holsteen Kiel hett Bayern München güstern Avend ut den DfB-Pokaal rutsmeten. De Football-Tweetligist hett Bayern mit en söss to fief bi’t Ölvenmeterscheten slaan. Na de Verlängern stunn dat twee to twee. Dormit steiht Kiel in’t Achtelfinaal un speelt dor gegen Darmstadt. // Stand 14.01.2021, Kl. 9:30

