Stand: 11.08.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Protest gegen Wahl

In Wittrussland gaht ümmer noch Masse vun Lüüd gegen de Regeren op de Straat. Ok in de verleden Nacht weren dusende vun Demonstranten in de Hauptstadt Minsk ünnerwegens. Se meent, de Präsident harr bi de Wahl mauschelt. In Minsk is en Demonstrant üm sien Leven kamen. En Sprengsatz is in sien Hand explodeert. Den wull he wull op Polizisten smieten. // Stand 11.08.2020 Kl. 9:30

