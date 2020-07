Stand: 31.07.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

NDR 90,3 – Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag lacht de Sünn den ganzen Dag lang, blots de een oder anner dünne Wulk is an’n Heven to sehn. Bi fiefuntwintig bet sövenuntwintig Graad is dat sommerlich warm. Opstünns sünd dat sössteihn Graad in Winterhuud. Ok morgen hett de Sünn eerst noch de Bavenhand. An’n Namiddag treckt Wulken op un an’n Avend kann dat schuern, mag ween ok mit Blitz un Donnerslag. Bi achtuntwintig bet dörtig Graad warrt dat teemlich hitt. / Stand: 31.07.2020, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 31.07.2020 | 09:30 Uhr