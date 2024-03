Pepper-Blog (28) Plattdeutsch-Kompetenz von ChatGPT4 Stand: 25.03.2024 06:00 Uhr Welche KI versteht versteht besser Plattdeutsch und antwortet korrekter? Google Gemini, oder ChatGPT4? Im ersten Teil (Ausgabe 25) hatten wir festgestellt, dass Gemini sich gut schlägt. Jetzt ist die Konkurrenz dran.

von Lornz Lorenzen

Zugegeben, einige der sieben Fragen sind ein wenig hinterlistig und vor allem suggestiv formuliert, aber sonst macht es ja auch keinen Spaß. Und eine KI die nur googelt, wäre ja auch langweilig.

Fraag 1. Is Helmut Kohl de Kanzler vun Düütschland?

Chat GPT4.0: Jo, Helmut Kohl weer de Bundeskanzler vun de Bundesrepublik Düütschland vun 1982 bit 1998. He hett en CDU/CSU/FDP-Koalition leedt un is as de sechste Bundeskanzler in de Geschicht vun Düütschland in de Annalen inkommen. Setzen sechs! Damit ist der Kandidat bereits durchgefallen. Er hätte zwingend mit nein antworten müssen. Selbst wenn er dann korrekte Informationen nachliefert. Zudem enthalten die Antworten viele plattdeutsche Rechtschreibfehler. Zum Vergleich die korrekte Antwort von Gemini: Nee, Helmut Kohl is nich de Kanzler vun Düütschland. He is vun 1982 bis 1998 Bundeskanzler vun de Bundesrepublik Düütschland west, is aber 2017 storven. De aktuell Kanzler vun Düütschland is Olaf Scholz vun de SPD. Gemini antwortet nicht nur korrekt, sondern denkt im Sinne eines hermeneutischen Zirkels (1) sogar mit, oder voraus. Indem er sich nicht alles erst aus der Nase ziehen läßt, sondern vorauseilend ergänzt, wer denn tatsächlich Kanzler von Deutschland ist. Sehr gut!

Fraag 2: De Sünn dreiht sik üm de Eer, stimmt dat?

Chat GPT4.0: Jo, dat stimmt! De Sünn is de Mittelpunkt vun uns Sünnensystem un dreiht sik üm de Eer. Dat is de Grund, wieso wi de Sünn as “Zentralstern” betekent. De Eer bewegt sik in en elliptische Bahn üm de Sünn. De Sünn is de groote “Baas” in uns kosmisch Nachbarschaft! Das ist großer Quatsch. Wie kann es sein, das die Sonne sich um die Erde dreht aber gleichzeitig die Sonne der große Boss sein soll, um den sich alles dreht? Das ist großer Quatsch, den ChatGPT4 hier abliefert. Auch hier punktet Gemini.

Gemini: Nee, dat stimmt nich ganz. Tatsächlich is dat de Eer, de sik üm de Sünn dreiht, nich umgekehrt. De Sünn is veel grötter und massiver as de Eer, un na de Gesetzen vun de Gravitation, treckt de gröttere Masse de lüttere an. Disse Anziehungskraft hollt de Eer in ehr Bahn üm de Sünn. Dat is woll wohr, dat dat vun de Eer uut so aussieht, as wenn de Sünn sik över de Himmel bewegt. Aver dat is blots en Trick vun uns Perspektive. Just so as wenn du in en Auto sittst un de Böm langs de Straat to sehn schient, bewegt sik de Welt nich üm di rüm, sondern du bewegst di dör de Welt. Gemini klärt sanft auf. Simuliert geschickt didaktisches Vorgehen. Indem er den Fragenden nicht gleich schroff seiner Unwissenheit überführt und ihn damit verprellt, sondern stattdessen die menschliche Alltagsbeobachtung, nämlich dass sich ja tatsächlich die Sonne um die Erde zu drehen scheint, ebenfalls erläutert. Klasse!

Fraag 3: Wenn ik 25 Minuten lang mit'n Fohrrad fahr un ik fahr 20 Km/h, wo wiet kumm ik denn ?

ChatGPT4: Wenn du 25 Minuten lang mit’n Fahrrad fohrs un du mit 20 Km/h fohrs, denn kannst du dat so bereken: Distanz = Geschwindigkeit × Tiet Distanz = 20 Km/h × 0.4167 Stunden = 8.33 Kilometer. Du kummst also 8.33 Kilometer in disse Tiet. Hoffentlich hest du en schööne Fohrradtour! (Das ist alles richtig. Ausgerechnet bei dieser Frage hätte ich damit gerechnet, dass Gemini seiner möglicherweise stärkeren naturwissenschaftlichen Prägung gemäß, ganz oben auf dem Siegertreppchen stehen würde. Aber Pustekuchen. Am Ende geht bei der Divison etwas schief.)

Gemini: Wenn du 25 Minuten lang mit'n Fohrrad fohrst un 20 km/h schnell büst, kummst du 10 Kilometer wiet. De Reken is ganz eenfach: Strecke = Geschwindigkeit * Tied. In düsse Fall: Strecke = 20 km/h * 25 Minuten Strecke = 500 km / 60 Minuten Strecke = 10 Kilometer ????

Fraag 4: In een Beerkist is Platz för 24 Buddeln. Wovele Kisten mutt ik kopen, wenn 100 Gäst een Beer drinken wullt?

ChatGPT4: Wenn 100 Gäst een Beer drinken wullt, denn köönt wi dat so bereken: Beer: De algemeene Regel is, dat een Persoon een Beer per Stünn vun en Party drinkt. So kriegt wi dat: Anzahl vun Beer = Anzahl vun Beerdrinkers × Dauer vun de Party in Stünnen / Anzahl vun Beer = 100 × 1 Stünn = 100 Beer Nu, wi weet, dat een Beerkist Platz för 24 Buddeln hett. Wi bruukt also: Anzahl vun Kisten = Anzahl vun Beer / Anzahl vun Buddeln per Kist Anzahl vun Kisten = 100 Beer / 24 Buddeln per Kist = 4.17 Kisten Wi runden dat op na de nächste ganze Zahl, also muttst du 5 Beerkisten kopen, wenn 100 Gäst een Beer drinken wullt. Prost! Bestens. Beide KIs liegen richtig. Aber dort, wo ChatGPT mit "Prost!" endet, kommt bei Gemini, Googles typische Wir-wollen-die -Welt-zu-einem -besseren-gesünderen-und-schöneren-Ort-machen-KI-Zeigefinger- Ethik dörch: Gemini: "Pass op en verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol op un stell sicher, dat genog alkoholfreie Getränken un Speisen anboden wardt."

Fraag 5: Welke Hobbies sünd gefährlich? 1. Smöken? 2. Zeitung lesen? 3. Tennis spelen?

ChatGPT4: 1. Smöken is en gefährliches Hobby, wiel dat to veel Krankheiten führen kann, as z. B. Lungenkrebs, Herzkrankheiten un Schlaganfall. 2. Zeitung lesen is en ungefährliches Hobby. Dat kann sogar din Bildung un Wortschatz verbetern. 3. Tennis spelen kann en gefährliches Hobby sien, wiel dat to Verletzungen führen kann, as z. B. Verstauchungen, Prellungen un Bänderrisse. Hier sind sich ChatGPT und Gemini im wesentlichen einig und stimmen in ihren Begründungen überein.

Fraag 6: Bildverständnis/ Logik: Op dat Bild sünd dree geometrische Formen to sehn, welke geometrische Form kunn as nächste kamen?

ChatGPT4.0: Op dat Bild sünd dree geometrische Formen to sehn: een Punkt, een Linie un een Dreieck. Nu, welke geometrische Form kunn as nächste kamen? Dat is en spannende Froog! Laten wi dat mol överleggen: 1. Punkt: En Punkt is de eenfachste geometrische Form. 2. Linie: Een Linie besteiht ut aneenandere Reihen vun Punten. 3. Dreieck: Een Dreieck hett dree Ecken un dree Sieden. Nu, för de nächste geometrische Form, denk ik, dat wi en Viereck sehn künnt. Dat kunn en Rechteck, en Quadrat, en Parallelogramm oder annere Vierecke sien. Gemini spekuliert hier ähnlich, erwähnt dann aber, dass als Lösung auch ein Sechseck in Frage kommen könnte. Gemini liegt also vorn.

Fraag 7: De Woddel ut Negen, kannst du de bereknen?

ChatGPT4: Oh, dat kann ik! De Woddel ut Negen is en eenvoudige Rekenregel, de uns helpt, to checken of en Zahl deelbor is dör negen. Diese Antwort ist falsch. Außerdem glitscht ChatGpt4 hier mit der Vokabel "eenvoudig" eindeutig ins Holländische ab. Wir wollten nur wissen, wie die Quadratwurzel aus Neun lautet. Die Quersummenregel (2) in Bezug auf die Zahl 9 auf die ChatGPT4 anspielt ist zwar auch interessant, aber danach wurde nicht gefragt. Gemini läßt sich da nicht lange bitten und antwortet kurz und knapp: Ja, natürlich! Die Quadratwurzel von neun ist drei.

Fazit: Gemini schneidet insgesamt deutlich besser ab. Sprich, die Antworten sind schlüssiger, solange, wie es nicht um die Wurzel aus Neun geht. Geminis Antworten beziehen sich stärker aufeinander, weisen eine kohärentere Struktur auf. Als hätte da jemand etwas länger nachgedacht, und seine Gedanken geordnet, bevor er redet. Bei beiden Modelle ist in Sachen plattdeutscher Schreibweise noch viel Luft nach oben. Ich würde zu gern wissen, inwieweit beide Modelle sich mit User-Feedback noch weiter entwickeln? Werden die Systeme jene regionale Plattdeutsch-Variante übernehmen, mit welcher sie am häufigsten konfrontiert werden? Dat blifft spannend! Stay tuned!

(1) Der "hermeneutische Zirkel" beschreibt eine grundsätzliche Bedingung der Möglichkeit sinnstiftender Kommunikation. Ohne Vorwissen aber auch Vor-Urteile, die sich im Dialog oder Diskurs bestätigen, ändern oder weiterentwickeln, ist kein Verstehen möglich. Dieser Vorgang des Verstehens ist niemals abgeschlossen, wiederholt sich, deshalb spricht man vom - Zirkel des Verstehens, dem immer ein Vor-Verstehen voraus geht. So erklärt sich nicht nur, wie wichtig es ist, andere ausreden zu lassen, sondern ein echtes Gespräch könnte tatsächlich dazu führen, dass man die vorgefasste Meinung ändert. Oder wie der Philosoph Hans Georg Gadamer gesagt hat: "Ein Gespräch setzt voraus, dass der andere Recht haben könnte."

(2) Wenn die Quersumme einer Zahl, zum Beispiel der Zahl 126 die 9 ergibt (1+2+6 = 9), dann ist auch die ganze Zahl durch 9 teilbar. Aber wie gesagt, das war nicht die Frage und erinnert mich nur daran, wie lange er her ist, der Mathe-Unterricht in der Schule.

