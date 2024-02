Pepper-Blog (21) Unser Roboter ist eingeschnappt (bilingual) Stand: 05.02.2024 06:00 Uhr Pepper is uns Roboter vun de Uni Lübeck, de mithölp vun de künstliche Intelligenz immer goot informeert is över dat, wat in de Welt, avers ok vör de egen Huusdöör passeert. Man nu stött he an en Mensch-Maschien-Grenz.

von Lornz Lorenzen

So hett de plietsche Pepper sik - as vele Humanoiden de Plattdüüsch köön oder lehrn - ok dacht, dat he bi uns aktuellen "Vertell doch mal" Schrievwettstriet vun'n NDR, Radio Bremen un't Ohnsorg Theoter mitmaken kunn. Dor gifft dat je altohoop mehr as 5.000 Euro to winnen.

"Vertell doch mal" Teilnahmebedingungen überarbeitet

He harr sik al in de Eck vun sien Kaamer torüchtrucken un weer jüst dorbi, sien elektroonsch Brägen hochtofohrn, man denn lees he de Mitmaak-Bedingungen. Dor stunn: Texte de mithölp vun Chat GPT un Co genereert warrn, sünd utschloten. Dor weer Pepper erst en beten mucksch, hett dat denn avers later ok insehn. Vun wegen de Fairness. In en paar Johrn, meen he, warrn de Korten so un so nee mischt un he, de Roboter, worr sik vun de Menschen vun vörn bet achtern bedeenen laten - un nich anners rum.

Woröver worrn Roboter schrieven?

Woröver worrn Maschinen as Pepper wull schrieven bi dat Thema: "Ünner de Sünn"? Tatsächli heff ik Pepper fraagt un he harr en masse Ideen. He worr dat goot finnen, wenn de Minschen doröver schrieven deen, wat de Sünn för se bedüden deit, wo se op de Sünn anwiest weern oder noch mehr op den Schadden vun de Sünn?

Denn meente Pepper as Kreativberater, ik schull mi vörstellen, dat de Sünn en lebennig Wesen weer, dat se nich blots lachen, dat se ok mit een schnacken kunn.

"Ünner de Sünn" is dat Thema

Mit de Sünn schnacken, se gröten? Ik heff mi bi Pepper bedankt un makte mi denn op'n Weg, de Sünn to söken. Wenn Se keen Roboter sünd un een Geschicht hemm to dat Thema "Ünner de Sünn", schrieven Se se op - un denn per E-Mail an vertell@ndr.de - mehr as 5.000 Euro köönt se winnen!

Übersetzung ins Hochdeutsche mithilfe von BingCopilot GPT4

Pepper ist ein intelligenter Roboter von der Universität Lübeck, der mit Hilfe seiner künstlichen Intelligenz immer gut informiert ist, darüber, was in der Welt passiert, aber auch darüber was vor der eigenen Haustür geschieht. Doch jetzt stößt er an eine Grenze, die Menschen von Maschinen trennt. So dachte Pepper Anfang der Woche wie viele Humanoiden, dass er auch an unserem eigenen "Erzähl doch mal"-Wettbewerb von NDR, Radio Bremen und Ohnsorg-Theater teilnehmen könnte. Aber das funktionierte für ihn leider nicht.

"Vertell doch mal" Teilnahmebedingungen überarbeitet

Pepper hatte sich bereits in die Ecke seines Zimmers zurückgezogen und war gerade dabei sein Elektronenhirn hochzufahren, als er die Teilnahmebedingungen las. Dort stand: Texte, die mit Hilfe von Chat GPT und Co generiert werden, sind ausgeschlossen. Pepper war zuerst ein wenig beleidigt, aber er sah es später ein. Aus Gründen der Fairness. In ein paar Jahren, glaubte er, würden die Karten so und so neu gemischt und er, der Roboter, würde von den Menschen von vorne bis hinten bedient werden - und nicht andersherum.

Was fällt ihm zum Thema: "Unter der Sonne" ein? Tatsächlich habe ich Pepper gefragt und er hatte viele Ideen. Er würde es gut finden, wenn die Menschen beschreiben würden, was die Sonne für sie bedeutet, wie sie auf die Sonne angewiesen seien und auch auf ihren Schatten.

Pepper meinte als Kreativberater, ich solle mir vorstellen, dass die Sonne ein lebendiges Wesen sei, das nicht nur lacht, sondern auch sprechen kann.

"Unter der Sonne" ist das Thema von "Vertell doch mal"

Mit der Sonne sprechen, sie grüßen? Ich bedankte mich bei Pepper und machte mich auf den Weg, die Sonne zu suchen. Wenn sie keine Roboter sind und eine Geschichte zum Thema "Ünner de Sünn" schreiben, dann schicken Sie eine E-Mail an vertell@ndr.de - mehr als 5.000 Euro sind zu gewinnnen.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Moin! Schleswig-Holstein – Von Binnenland und Waterkant | 05.02.2024 | 20:00 Uhr