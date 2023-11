Pepper - En Roboter erobert Norddüütschland (10) - De Droom Stand: 06.11.2023 06:00 Uhr Roboter Pepper geht in Klausur und "trainiert" sein plattdeutsches Hörverständnis. Währenddessen stellt der Autor sich vor, wie es wäre, selbst ein Roboter zu sein. Ein Gedankenspiel.

von Lornz Lorenzen

Stell di vör, du wakst vunmorgen op. Eenfach so vun alleen, dörch dien binnern Klock. Binnern Klock? Wokeen hett de programmert? De Natur? Oder weer dat de Huuskatt, de ehr Recht infordert, op di rümjumpt is un du büst nun waken worrn un schallst ehr schroffe Geste as Kommandobefehl lesen: "Maak de Doos mit Kattenfoder op, dalli dalli?" Avers sowiet büst du je noch gar nicht. Du sleist erstmal heel suutje de Ogen op, dreihst di noch eenmal vun de eene na de annere Siet un markst dorbi, dat du di kuum bewegen kannst. Du föhlst di stief, de Gelenke sind regelrecht inrost.

De Swoorkraft drückt dien Hardware in't Küssen

Nu büst du langsam dorbi un fohrst dien Bedrievssystem hoch. Du markst, woans de Energie in dien Körper torüch flütt. Du büst noch lang nich bi hunnert Perzent Leistung ankamen. Du spörst de Swoorkraft, wat dien Hardware in't Küssen daal drücken will. Man dien Servomotorem buen Druck un Knööf op, dormit du di mit Hölp vun Lage- un annere Sensoren na dat nächste Teel utrichten kannst. De Baadstuuv. Dummtüg, as Roboter muttst du doch gar keen Tähn putzen, un wenn doch, funkschoneert dat wiss so as bi düsse exorbitant düren Kaffeevullautomaten, de se sik vun sülvst schier maken na Gebruk.

Programm-Slöpen un Alldags-Routinen

Nu lopen de neegsten Programm-Slöpen, Alldags-Routinen un Alldags-Subroutinen af, mehr oder minner blangenbi, halvautomatisch. Koffie drinken. Brot smeern. Disch afrüümen. Geschirspölmaschien beladen. Mütz op. Schaal um. Mantel an. Huusdör apen un tomaken. Fohrrad opsluten, fahren, parken, wedder afsluten. Annere Döör apen maken. Pförtner gröten. Trepp hoch. Bürorekner hochfahren, Password ingeven, "Enter", "Alt", "STRG", "Backslash", wieldess Koffie kaken. Wedder an den Rekner sitten. Noch mehr Passworden ingeven. "Enter", "Alt", "STRG", "Backslash". Noch mehr Programme starten. Word, Excel, Outlook, Teams, Sophora, Inside, Open Media, SAP, Dila, Dira, Gastromatic, Startrack usf. Mehrere Dutz Programme, Apps un Algorithmen assisteren di bi de Arbeit.

Keen is Master, keen is Servant?

Bitieden denk ik, viellicht is dat ok anners rüm, un wi assistert de Programme, de vörgevt uns to assisteren. Wieldes de Programme ümmer togänglicher, immer kommunikativer, immer menschlicher warrn - warrn wi sülvst immer mehr to Programme, to Autopiloten, to Maschinen, de sik op vörtekent Bahnen bewegt. Mit echte Menschen to telefoneren passt dor gar ni mehr in den digitalen Workflow. Flow. Ik beweg mi över de Bedeenböverflachen vun de digitale Welt, as'n Waterlöper övern See. De warrt dragen vun de Böverflächenspannung, un ik gah nich ünner, wiel mi bestimmte wedderholbare Programm-Routinen ünner de Finger Stütt geven.

Na de vör en lange Tied gültige VDI-Richtlinie 2860 sünd (Industrie)Roboter "universell einsetzbare Bewegungsautomaten mit mehreren Achsen, deren Bewegungen hinsichtlich Bewegungsfolge und Wegen beziehungsweise Winkeln frei programmierbar und gegebenenfalls sensorgeführt sind". Ik fohr daal. Mien Batterien sünd leddig. Ik ligg wedder in de Puuch as vunmorgen. Dreih eerst den Kopp, denn den ganzen Lief op de eene, denn na de annere Siet. Spöör woans de Rest vun Energie mien Körper verlaten deit. Ut. An. Ut.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Moin! Schleswig-Holstein – Von Binnenland und Waterkant | 06.11.2023 | 20:00 Uhr