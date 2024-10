"Wozu sind Kriege da?" Udo Lindenberg verschenkt Song an Unicef Stand: 30.10.2024 13:14 Uhr Ein Klassiker von Udo Lindenberg wird neu aufgelegt: Aus "Wozu sind Kriege da?" wird "What Is War For". Mit der neuen Version, die am Freitag veröffentlicht wird, will die Musik-Ikone das Kinderhilfswerk Unicef unterstützen.

Die Neuinterpretation ist von Udo Lindenberg und Unicef als eindringlicher Aufruf gedacht, sich für den Schutz von Kindern in Kriegsgebieten einzusetzen. "Wie laut müssen Kinder eigentlich schreien, bis sie gehört werden?", erklärte Lindenberg. "Kein Kind will Krieg! Wir dürfen uns an den Horror nicht gewöhnen, und so kam die Idee auf, das Lied 'What is War for' mit Halle, Henri und Katharina neu einzusingen, für die Welt, in Englisch."

Weitere Informationen Udo Lindenberg: Ein Mann, zwei Karrieren Der Hut, die Sonnenbrille und das Nuscheln sind seine Markenzeichen. Im Jahr 2022 wurde Lindenberg Hamburger Ehrenbürger. mehr

Udo Lindenberg hat die Neuaufnahme des Songs Unicef geschenkt. Mit den Einnahmen soll die Organisation bei ihrem weltweiten Einsatz für Kinder in Kriegsgebieten unterstützt werden.

Das Original: Ein Duett aus dem Jahr 1981

Bereits 1981 hatte Lindenberg das Antikriegslied "Wozu sind Kriege da?" als Duett mit dem damals zehnjährigen Pascal Kravetz veröffentlicht, in dem ein Kind aus seiner Perspektive die Schrecken des Krieges thematisiert. Seit 2001 setzt sich Lindenberg aktiv für Unicef ein.

"What Is War For": Musikvideo wird Freitag veröffentlicht

Die TV-Premiere von "What Is War For" findet am 9. November in der Giovanni Zarrella Show im ZDF statt. Bereits ab Freitag wird das Lied auf Streaming-Plattformen verfügbar sein. Am gleichen Tag soll ein Musikvideo veröffentlicht werden, das mit Udo Lindenberg und seinen drei Gesangspartnern Halle, Henri und Katharina in Hamburg gedreht wurde.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Kulturjournal | 01.11.2024 | 18:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rock und Pop