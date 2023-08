Tocotronic in Hamburg: Mit Kuscheltieren auf die Bühne Stand: 02.08.2023 16:00 Uhr Seit 30 Jahren machen Tocotronic Musik zwischen Indie-Rock und Pop. Mit einem Konzert im Stadtpark feiern die Hamburger am 19. August ihr Bandjubiläum. Immer mit auf der Bühne: Kuscheltiere.

Fans und Kritikerinnen und Kritiker verehren sie für raffinierte Texte und abstrakte Strukturen. Gerade sind sie mit ihrem neuen Album "Nie wieder Krieg" auf großer Tour. Die Bandmitglieder waren zwischen 22 und 23 Jahren alt, als sie Tocotronic gegründet haben. Mit dem Konzert in Hamburg feiern sie ihr 30-jähriges Bandjubiläum.

Erwachsene Männer und Stofftierfans?

Mit auf der Bühne sind auch immer Kuscheltiere. "Wir haben auf unseren Verstärkern immer Stofftiere drapiert, und wir haben eine extra Kiste nur für Stofftiere", sagt Sänger Dirk von Lowtzow in der Sendung DAS!. "Wir finden sie niedlich und knuddeln Sie gerne, außerdem sehen sie schön aus."

Dirk von Lowtzow: Meister am Greifzangen-Automat

Dirk von Lowtzow ist auch Meister, wenn es um Greifzangen-Automaten auf Autobahn-Raststätten geht. "Früher konnte ich das sehr gut. Wenn man auf Tournee ist, verbringt man doch eine ganze Menge Zeit an Autobahnraststätten und meistens ist man verkatert und auch vielleicht ein bisschen wagemutig", verrät er im Interview. "Dann schmeißt man da das Geld rein und mit der Zeit habe ich mir eine gewisse Fähigkeit aneignen können." In den letzten Jahren sei er ein bisschen schlechter geworden, weil er meist mit dem Zug gefahren ist.

Texte von Tocotronic haben sich in den Jahren verändert

Als die Band vor 30 Jahren angefangen hat, Musik zu machen, handelten die Texte oft von Alltagsbeobachtungen. "Es ging um Dinge, die ein bisschen banal waren, wie zum Beispiel Eiscreme oder Imbissstände oder Ähnliches", sagt der Musiker. Etwa auf dem 1995 veröffentlichten Album "Digital ist besser".

Tocotronic-Songs sind immer politisch

Um die 2000er-Jahre fingen die Texte dann an eher abstrakt zu werden. Ein weitere Wendepunkt war dann vor fünf Jahren. In der Zeit haben sie sich stark mit der eigenen Autobiografie beschäftigt. Politisch waren sie dabei immer. "Popsongs sind oft kleine Leben, Miniatur-Lebensdramen. Ich glaube, in jedem Leben spielt sich etwas Politisches ab. Das lässt sich gar nicht so ohne weiteres herauslösen." Nach dem Heimspiel in Hamburg geht es für Tocotronic weiter nach Braunschweig. Im Rahmen des Trainside Festival spielen sie dort am 25. August.

