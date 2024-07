The Hooters begeistern beim Schlossfestival in Celle Stand: 22.07.2024 13:20 Uhr Beim ersten Celler Schlossfestival wurde der Schlossvorplatz vier Tage hintereinander zur großen Bühne. Ben Zucker, Gregor Meyle und die Queen Coverband "Break Free" traten auf - und als Höhepunkt zum Abschluss am Sonntag The Hooters aus den USA.

von Uli Kniep

Das historische Schloss nahe den vielen Fachwerkhäusern der Celler Altstadt bot eine einzigartige Kulisse, als an insgesamt vier sommerlichen Abenden Musiker unterschiedlichster Couleur vor dem Schloss auftraten. Auch die Hooters aus Amerika waren angesichts des Ambientes begeistert und feierten obendrein den 71. Geburtstag ihres Frontmannes Eric Bazilian. Der Sänger und Multiinstrumentalist war sichtlich gerührt, als ihm etliche Fans ein "Happy Birthday" sangen. Und nachdem es nachmittags noch geregnet hatte, blieb es dann für die Dauer des zweistündigen Konzerts trocken, sodass auch die rund 1.500 Zuhörer rundum zufrieden sein konnten.

Hooters spielen Eigenes und Coversongs

Tatsächlich waren etliche Fans von weit her angereist, um Hits wie "All You Zombies" und "Johnny B." zu hören. Und nicht nur die Original Hooters Kompositionen kamen sehr gut an, sondern auch Coverversionen wie "500 Hundred Miles" von den Proclaimers, "Lucy in the Sky with Diamonds" von den Beatles oder "Boys of Summer" von Don Henley!

Keyboarder Rob Hyman sieht das Erfolgsgeheimnis darin, dass sich die Band durch ihre eigenwillige Instrumentierung auch solche Stücke zu eigen macht, die nicht von ihnen selber stammen: "Wir geben den Songs eine ganz eigene Note, indem wir Mandoline und Akkordeon verwenden oder die Arrangements ändern", sagt Hyman und hat dafür auch gleich einen Fachbegriff. "Wir nennen das Hooterisierung."

Unglaublich tolle Kulisse

Doch nicht nur die Hooters kamen gut an, auch die Künstler der Vortage, wie Gregor Meyle gewannen das Publikum des ersten Celler Schlossfest schnell für sich. Projektleiterin Julia Stolze zog ein positives Fazit. "Wir haben mega viel Glück gehabt mit der Stadt, haben offene Tore eingerannt und ganz viel Support bekommen", freut sie sich. "Alle fanden die Kulisse unglaublich toll, haben das Schloss als großartige Location empfunden. Auch die Künstler waren durchweg begeistert", so Stolze weiter. Etliche Zuhörerinnen und Zuhörer gaben jetzt schon an, im nächsten Jahr wiederkommen zu wollen. "Ganz toll gemacht hier, tolles Ambiente, wir sind total begeistert", sagt eine Zuhörerin. "Ich liebe Celle, Gregor Meyle war toll, aber die Hooters waren der Hit", betont eine andere.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Kultur | 22.07.2024 | 10:55 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rock und Pop