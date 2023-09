Schlagersänger Roger Whittaker ist tot: Der Liebling der Deutschen Stand: 19.09.2023 08:04 Uhr Der Schlagersänger Roger Whittaker ist tot. Er starb am vergangenen Mittwoch im Alter von 87 Jahren, wie das Unternehmen Sony Music am Montag mitteilte.

Der britische Sänger, der mit Hits wie "Albany" und "Abschied ist ein scharfes Schwert" in Deutschland ein Millionenpublikum begeisterte, veröffentlichte allein in Deutschland insgesamt 26 Alben. Viele Songs nahm er mithilfe von Lautschrift in deutscher Sprache auf. Häufig war Whittaker in der ZDF-Hitparade und in anderen TV-Unterhaltungsshows zu Gast.

Kindheit in Kenia und Durchbruch mit "Durham Town"

Geboren und aufgewachsen ist Roger Whittaker in Kenia. Seine Eltern waren Briten und sind dorthin ausgewandert. "Ich hatte eine sehr privilegierte Kindheit", erinnerte sich Whittaker einmal in einem BBC-Interview. "Ich durfte auf einer riesigen Farm Traktor fahren." Auch musikalisch hat ihn seine Kindheit geprägt. "Ich habe afrikanische Instrumente gespielt, habe afrikanische Volksmusik kennengelernt." Fürs Studium kehrte er nach Großbritannien zurück. Schon in dieser Zeit trat er in Musikclubs in Wales auf. Sein erster großer Erfolg: "Durham Town".

Viele Songs auf Deutsch

Aufgrund seiner Popularität in Deutschland nahm der Brite in den 70er- und 80er-Jahren viele Songs in deutscher Sprache auf. "Die Deutschen lieben die Kraft der Musik, die singen mit, die Lachen - ein großartiges Publikum", sagte er einmal. Weil er nicht wirklich Deutsch sprach, behalf er sich mit Lautschrift. Die Umlaute machten ihm allerdings zu schaffen. "Das Schlimmste deutsche Wort ist 'Zärtlichkeit'", scherzte er in einem Interview mit der "Bild am Sonntag".

Schlaganfall Anfang September

Anfang September erlitt Roger Whittaker einen Schlaganfall, von dem er sich nicht mehr erholte. Er hinterlässt fünf Kinder und seine Frau Natalie O'Brien, mit der er seit 1964 verheiratet war.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Der Morgen | 19.09.2023 | 08:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rock und Pop