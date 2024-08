Konzerte in Hamburg: Mit Robbie Williams in Nostalgie schwelgen Stand: 23.08.2024 00:05 Uhr Der britische Popstar Robbie Williams hat am Donnerstag sein erstes Konzert auf der Hamburger Trabrennbahn gegeben. Das zweite folgt am Freitag. Die Karten dafür haben gerade einmal 25 Euro gekostet. Der Haken daran: Nur HaspaJoker-Kunden hatten Zutritt.

von Katharina Preuth

"I'm loving angels instead" tönt es dann endlich am Ende des fast zweistündigen Konzerts über die Trabrennbahn und die Köpfe der 25.000 Fans hinweg. Der fast 30 Jahre alte Song "Angels" löst direkt ein Feuerwerk von Erinnerungen aus - an ein früheres Robbie-Williams-Konzert mit der besten Freundin im Teenageralter, an erste Autofahrten mit laut aufgedrehtem Radio, an Abi-Partys.

Robbie Williams und seine Fans sind gemeinsam gealtert

Die überwiegend weiblichen Fans, die heute zum Konzert gepilgert sind, sind mit dem Superstar gealtert. Sie haben gemeinsam Fältchen und graue Strähnen bekommen. Ja, man kann es nicht anders sagen, wir sind älter geworden, Robbie Williams ist älter geworden. Doch von seinen Entertainer-Qualitäten, von seinem Humor und von seinem Hüftschwung hat er nichts eingebüßt.

Dass er immer noch nicht der allerbeste Sänger ist, ist hinlänglich bekannt - doch, dass er sein Publikum auf andere Art begeistern kann, auch. An diesem Abend in Hamburg zeigte er seine Robbie-Williams-Show, für die sich seine Konzerte immer wieder lohnen. Er erzählt von seiner Karriere, von seiner Zeit bei Take That - nicht ganz ohne Seitenhieb an die ehemaligen Band-Kollegen - und hat dabei ganz viel Kontakt zu seinen Fans. Fast jedes Lied des Abends widmet er Menschen aus dem Publikum, mit denen er zuvor vor aller Augen plauderte. Es ist rührend.

Die Fans wollen die Klassiker hören

Bei "Angels" zum Abschluss des Konzerts sitzt jede Textzeile der Fans, genauso wie bei "Feel" oder "Let me Entertain you". Besonders zu Herzen gehen aber seine fast vergessenen Lieder wie "Come Undone" oder "She's the One". Sein letztes Album mit neuen Songs ist 2016 erschienen. "The Heavy Entertainment Show" konnte mit nur knapp 500.000 Verkäufen nicht mal annähernd an frühere Erfolge anknüpfen. Die Fans wollen die alten Klassiker hören - so auch an diesem Abend.

Zutritt nur für Haspa-Kunden

Die Karten für das Konzert kosteten 25 Euro, was bei den aktuellen Ticketpreisen ein absolutes Schnäppchen ist. Zum Vergleich: Fans mussten für ein Konzert des Popstarts Taylor Swift für die günstigsten Plätze ab 120 Euro hinblättern. Der Haken daran: Nur Inhaber und Inhaberinnen eines HaspaJoker-Kontos konnten für dieses exklusive Konzert Tickets kaufen. Die Haspa lässt an diesem Abend auch keinen Zweifel daran, dass es ein von ihnen gesponsertes Konzert ist: Die Werbebanner, die überall hängen und wehen, sind nicht zu übersehen.

Während Robbie Williams singt, über die Bühne springt und aus seinem Leben erzählt, spielt das Sponsoring allerdings keine Rolle - sondern das gemeinsame Schwelgen in Erinnerungen. Am Ende, als seine Band und die Tänzerinnen schon von der Bühne gegangen sind, stimmt er noch einmal "Angels" an. Während das Publikum alles gibt, verschwindet der Superstar und lässt nostalgische Hamburger zurück.

