Phil Siemers im Hamburger Mojo Club: Der hat noch was vor! Stand: 29.04.2023 12:39 Uhr Auf seiner Tour zum zweiten Album "Marleen" hat der Hamburger Sänger Phil Siemers am Freitag seine Fans im Mojo Club auf St. Pauli begeistert.

von Wolfgang Dinter

Auf diesen Abend hat Phil Siemers lange gewartet. Im vergangenen Oktober brachte er sein zweites Album heraus. "Marleen" heißt das und ist voller frischer Songs von dem Mann mit der Brille. Aber live konnte er es nicht vorstellen: Corona - Sie wissen schon.

Phil Siemers im Mojo Club: Fans sind gleich angefixt

Am Freitagabend ist es endlich soweit. Voller Enthusiasmus hat sich der Musiker auf den Mojo Club gefreut und vorbereitet - eine ganz besondere Location in Hamburg. Über 800 Menschen sind gekommen, darunter viele Freunde, Verwandte, Kolleginnen und Kollegen, und sorgen für drängende Fülle im kleinen Kiez-Club. Mit "Schöne neue Welt" eröffnet der 27-Jährige sein Konzert. Die Fans sind gleich angefixt. Sie gehen mit, wippen und klatschen, manche tanzen - soweit man es Tanzen nennen kann in dem Gedränge.

Bodenständig aus Billstedt

Phil Siemers ist in Billstedt aufgewachsen und lebt dort immer noch. Nicht gerade ein Hipster-Viertel in der Hansestadt. Hat da jemand Ghetto gesagt? Das ist natürlich auch Quatsch. Billstedt ist bodenständig und so kommt Phil Siemers auch rüber. Unprätentiös aber mit Brille, so wie Elvis Costello. Seine Musik: ein Mix aus Soul, ein wenig Jazz und natürlich ein kräftiger Schuss Pop. Das funktioniert gut, der Sound ist Spitze und die Leute hängen an seinen Lippen.

Phil Siemers: Der Städteplaner und die Musik

Siemers singt Biografisches und von der Liebe an sich. Wobei er offen lässt, was er wirklich selbst erlebt und was er nur so von Leuten gehört hat. Musik wollte er eigentlich schon immer machen, aber nachdem die ersten Schritte als Teenager nicht so vielversprechend waren, hat er erst einmal studiert: Stadtplanung. Den Bachelor hat er gemacht, aber dann hat es ihn wieder gepackt. Musik machen ist eben immer sein Traum geblieben, obwohl er die Städteplanung auch sehr spannend fand, wie er uns sagt.

Für einen Newcomer ist er erstaunlich routiniert und professionell. Wenn es erst mal losgeht, dann fällt jede Nervosität von ihm ab. Dann fühlt er sich getragen von seinen Fans - und steigert sich in einen Rausch, wie er sagt. Das nimmt man ihm so ab. Er hat auch keinen Grund zur Sorge. Die Songs sind stark, seine Stimme klar und manchmal einfach wunderschön.

Schnack mit den Fans am Merchandise-Stand

Über eineinhalb Stunden spielt Siemers. Nach der Show geht er wie immer zum Merchandise-Stand und redet mit den Leuten. Das ungefilterte Feedback ist ihm wichtig. Sicher wird er aus manchen berührenden Fan-Geschichten wieder neue Songs machen, von denen man nicht weiß ob er diese Storys selbst erlebt oder erzählt bekommen hat. Und das ist ja auch in Ordnung so. Von Phil Siemers wird man noch hören - der hat noch was vor!

