Erst Ring, dann Konzert: Johannes Oerding überrascht in Goslar Stand: 19.05.2023 15:57 Uhr Der Popsänger Johannes Oerding ist am Nachmittag in Goslar mit dem Paul-Lincke-Ring 2022 ausgezeichnet worden. Er kündigte an, als Geschenk am Abend ein Akustikkonzert in der Stadt zu geben.

Das Konzert findet laut Stadt um 20 Uhr auf dem Museumsplaza in Goslar statt. Einlass ist demnach um 18 Uhr. Tickets sind nur auf dem Goslaer Osterfeld an einem extra bereitgestellten Bauwagen zu haben. Interessierte können maximal zwei Karten pro Person kaufen, hieß es. Weitere Informationen zum Konzert hat die Stadt im Internet veröffentlicht.

Oerding-Konzert statt CD-Enthüllung

Ursprünglich war geplant, dass Oerding auf dem Paul-Lincke-Platz im Stadtteil Hahnenklee eine im Boden eingelassene CD enthüllt. Der Musiker stehe für poetische und auch mal nachdenkliche Texte, so die Stadt. "Er ist ein sympathischer Künstler mit authentischen, emotionalen Texten und einem feinen Gefühl für die deutsche Sprache", sagte Goslars Oberbürgermeisterin Urte Schwerdtner (SPD). Auch die Preisträgerin für das Jahr 2023 steht schon fest: Nach Angaben vom Verein Freundeskreis Paul-Lincke-Ring handelt es sich dabei um die Popsängerin Annett Louisan.

Von Helge Schneider bis Roland Kaiser

Der Preis wird seit 1955 verliehen und erinnert an den Komponisten Paul Lincke, der 1946 in Goslar-Hahnenklee beigesetzt wurde. Ausgezeichnet werden Komponistinnen und Komponisten, Textdichter und -dichterinnen sowie Interpretinnen und Interpreten, die sich um die deutsche Unterhaltungsmusik in besonderem Maß verdient gemacht haben.

Zu den Preisträgerinnen und Preisträgern des Paul-Lincke-Rings gehören unter anderem:

