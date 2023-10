Neuer Podcast "This Band is Tocotronic" erzählt Geschichte der Band Stand: 26.10.2023 13:00 Uhr Erfolg, Freundschaft, Angst, Wut, Rebellion, Liebe - die poetischen Texte der Hamburger Band Tocotronic geben vielen Menschen Halt, können aber auch als politische Faustschläge verstanden werden. 30 Jahre nach der Bandgründung erzählt ein Podcast von rbb und NDR die Geschichte der Band.

Wo beginnt die Geschichte dieser Band, die 1996 definitiv nicht "Jung, deutsch und auf dem Weg nach oben" sein will? Sie beginnt drei Jahre vorher: 1993. Zu dieser Zeit sind Dirk, Arne und Jan wirklich noch jung, gerade Anfang 20 - und auf dem Weg zu ihrem Proberaum in der Nähe der Hamburger Apostelkirche. Dirk von Lowtzow ist neu in der Stadt und entdeckt Hamburg gerade erst für sich. "Die hatten diesen Proberaum in diesem Flakbunker, wo ich dachte: Was ist das denn?!", erinnert sich Dirk von Lowtzow. "Das ist eine Großstadt und da stehen plötzlich Flakbunker aus dem zweiten Weltkrieg."

Dirk von Lowtzow ist vom anderen Ende der Bundesrepublik aus Freiburg in den Norden gezogen, um hier Jura zu studieren. Kaum angekommen, lernt er direkt Jan Müller und Arne Zank kennen. Die beiden sind echte Hamburger und schon seit Schultagen dick miteinander befreundet. "Ich hatte zu der Zeit mit Arne Musik gemacht", erinnert sich Jan Müller. "Wir hatten eine Band mit dem wunderschönen Namen Punkarsch. Da hat Arne Schlagzeug gespielt und gesungen. Ich habe schon Bass gespielt."

Weitere Informationen "This Band is Tocotronic" in der ARD Audiothek Der Podcast von rbb und NDR erzählt die Geschichte der Band. extern

Besondere Momente der Bandgeschichte

Der Podcast "This Band is Tocotronic" ist keine klassische Bandbiografie mit dem Anspruch, die vergangenen 30 Jahre Bandhistorie chronologisch durchzukauen. Erzählt wird die Geschichte der Band, wie man sie noch nie gehört hat. Die Hörerinnen und Hörer werden zu besonderen Momenten in der Bandgeschichte mitgenommen: als sie sich das erste Mal in Hamburg begegnen, das erste Konzert, der erste Plattenvertrag.

Die ersten Singles, die sie selbst mit Kassettenrecorder im Proberaum aufgenommen haben, sind auch zu hören. "Meinem Opa habe ich unsere erste Single vorgespielt und er meinte 'Da haben sie euch verarscht. Hätten wir noch mehr draus machen können, bisschen Hall drauf'. Und ich meinte zu ihm: 'Opa, das soll doch so. Das soll genau so sein: Es soll genau so scheiße klingen, wie es klingt.'"

Zeitreise durch die Popszene

Der Podcast ist auch eine "Zeitreise" durch 30 Jahre Musikbusiness und Popkultur. Angefangen in den 80er-Jahren, wo Tocotronic noch im Kinderzimmer davon träumen Rockstars zu werden, über die Anfänge des Musikfernsehens bei Viva und MTV, bis zum Wandel der Musiklandschaft durch illegale Musikdownloads.

Außerdem taucht der Podcast ab in ganz persönliche Momente von Jan Müller, Arne Zank, Rick McPhail und Dirk von Lowtzow, die uns teilhaben lassen an ihren Zweifeln, Ängsten, Höhenflügen und Krisen. "Es gab nach den ersten Jahren genug Momente, wo ich keinen Bock mehr hatte. Auf die Band, auf die beiden, auf einzelne Menschen aus den Labeln. Das passiert immer mal wieder", sagt Arne Zank. "Aber es verändert sich natürlich über die Zeit. Man schaut sich das immer wieder neu an und merkt, was man hat und was man wertschätzt."

"This Band is Tocotronic" ist eine Geschichte über Liebe, Freundschaft, Abstürze und Höhenflüge, über Zweifel, Ängste, Befreiung und natürlich über 30 Jahre Musikgeschichte.

Weitere Informationen Tocotronic in Hamburg: Mit Kuscheltieren auf die Bühne Beim Heimspiel im Hamburger Stadtpark feierten Tocotronic ihr Bandjubiläum. Seit 30 Jahren machen sie Musik zwischen Indie-Rock und Pop. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Der Morgen | 26.10.2023 | 08:10 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rock und Pop