Miu arbeitet an neuem Album - neue Single im Frühling Stand: 27.01.2025 08:27 Uhr Die Hamburger Sängerin Miu oder Nina Graf, wie sie mit bürgerlichem Namen heißt, arbeitet derzeit mit ihren Kollegen im Studio gemeinsam an neuen Melodien, Akkorden und Texten. Ein Studiobesuch.

von Dorothea Voscherau

Die Hamburger Sängerin Miu tüftelt an einem neuen Song. Sie und ihre Kollegen arbeiten gemeinsam an Melodien, Akkorden und Texten. Hier im Studio entsteht gerade jede Menge Neues. "Songwriting ist einerseits ein Handwerk, das man lernen kann", erklärt die Musikerin, "und trotzdem ist da noch so eine Portion Voodoo dabei."

Miu feiert dieses Jahr zehnjähriges Jubiläum und bringt im Herbst ihr viertes Album raus. Mit ihrem eigenen Label - finanziert durch Crowdfunding, also mit Spenden von Fans. Das ist Dank Internet und Streamingdiensten in der Musikbranche heutzutage normal. "Die Vorteile sind, dass ich ohne Reibungsverluste einfach meine Musik rausbringen kann", sagt Miu, die mit bürgerlichem Namen Nina Graf heißt. "Man muss das wollen. Das ist ein Kraftakt. Das ist viel Arbeit. Und wenn einem das gar keinen Spaß machen würde, dann sollte man das auch nicht machen." Studiomiete, Musikerinnen und Techniker, Promo, Musikvideos, Reisekosten, all das muss Miu selbst stemmen. Nur wenige Sängerinnen und Sänger können allein von ihrer Musik leben - Miu auch nicht.

Im Frühling kommt die neue Single

Neben ihrer Musikkarriere hat sie deshalb noch verschiedene andere Jobs. Als studierte Kulturmanagerin erstellt sie Marketingstrategien für Kolleginnen. Außerdem ist sie Sprecherin, Hochschuldozentin und hat sogar im Bundestag geredet. "Ich engagiere mich schon seit einigen Jahren in verschiedenen Verbänden, um eine Verbesserung von Arbeitsmöglichkeiten von Musikschaffenden zu beeinflussen", sagt sie. "Und deswegen ist das total wertvoll, mit politischen Gestaltern in Kontakt zu kommen und denen zu erklären, wie unser Berufsleben aussieht und wo sie helfen können, fairere Spielregeln mitzugestalten."

Das umfasst zum Beispiel eine angemessene Bezahlung und soziale Absicherung von Musikschaffenden. Über Themen wie diese spricht die Sängerin auch regelmäßig mit ihrem Keyboarder im gemeinsamen Podcast. Es geht aber auch um tolle Bands, um Auftritte und um einen Blick hinter die Kulissen des Musikmachens. In den nächsten Wochen werden Miu und ihre Band noch viel schreiben und komponieren, tüfteln und ausprobieren: "Ich hab gar nicht so den Riesentraum oder die Illusion, weltberühmt zu werden oder die Stadien zu füllen. Ich bin schon total zufrieden damit, dass ich meine Musik machen kann und meine Musik Leute erreicht. Mir gibt das ehrlich gesagt viel, meine Sicht auf die Welt und meine Gefühle zu vertonen."

Im Frühling kommt die erste neue Single raus. Im Herbst geht Miu dann auch wieder auf Tour und tut das, was sie am liebsten macht: auf der Bühne stehen und ihre Liebe zur Musik mit vielen anderen Menschen teilen.

