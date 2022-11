Max Giesinger: Nicht nur einer von 80 Millionen Stand: 08.11.2022 12:39 Uhr Durch eine Castingshow wurde er bekannt - seitdem hat sich Max Giesinger zu einem der bekanntesten deutschen Musiker entwickelt. Heute kommt der 34-Jährige für ein intimes Konzert-Erlebnis zu NDR 2.

Wäre alles so gekommen wie geplant, wäre Max Giesinger heute vielleicht der nette junge Mann am Schalter einer Bank in der Nähe von Karlsruhe. Zum Glück für seine Fans ist aber vieles anders gekommen. Statt einer von 80 Millionen zu sein, ist Max Giesinger nun der eine von 80 Millionen, den viele Menschen sehen und hören wollen.

Max Giesinger: Auf Umwegen "laufen lernen"

Dabei war der Weg bis zum großen Chart-Erfolg so ungewöhnlich wie zielstrebig. Von der Karriere bei der Bank verabschiedete sich Max Giesinger nach einem Jahr Work & Travel in Australien und Neuseeland, wo er zum Beispiel als Straßenmusiker in Sydney das nötige Geld verdiente. Schon 2006, lange vor anderen Künstlerinnen und Künstlern, begann der Singer-Songwriter damit, seine Musik über YouTube zu verbreiten. Bei der Casting-Show "The Voice Of Germany" erreichte er an der Seite seines Paten Xavier Naidoo den vierten Platz. Und dem Debütalbum "Laufen lernen" half eine Crowdfunding-Kampagne auf die Beine, die innerhalb kürzester Zeit die Finanzierung sicherte.

Von Anfang an mit dabei war auch das Radio. Noch mit einer seiner ersten Bands brachte Max Giesinger einen Song bei einem Nachwuchs-Wettbewerb ins Radio. "Der ist einmal am späten Abend gelaufen. Wir saßen alle in einem kleinen Twingo, haben unser Lied gehört und gedacht: 'Wir werden jetzt Rockstars!'", erinnert sich der Sänger.

"80 Millionen" - über das Radio zu den Fans

Zeiten, die längst vorbei sind. Mit der Feier-Hymne "80 Millionen" und dem Sehnsuchts-Hit "Wenn sie tanzt" hat Giesinger Radio-Hits geschaffen, die sofort ins Ohr gehen und bei nahezu allen deutschsprachigen Pop-Programmen zur Playlist gehören. "Ich glaube, ohne Radio würden viele Leute, die jetzt zu meinen Konzerten gehen, nicht kommen - weil sie mich nicht kennen würden", ist Max Giesinger überzeugt.

2022 erschien nun Giesingers erster gemeinsamer Song mit seinem Freund Michael Schulte: "More To This Life". Die beiden Musiker kennen sich seit 2011. Bei "The Voice Of Germany" schafften es beide in die Top 4 der Finalshow. Seitdem trennt die beiden nichts mehr: Coversongs bei YouTube, Straßenmusik, Männer-WGs in Mannheim und später bei uns im Norden auf dem Hamburger Kiez.

