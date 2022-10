Zwei Freunde fürs Leben: Max und Michael bei NDR 2 Sendedatum: 28.10.2022 06:00 Uhr Max Giesinger und Michael Schulte sind jeder für sich schon Top-Acts. Jetzt haben sie etwas Gemeinsames am Start: Wie es zu "More To This Life" kam, erzählen sie bei Elke & Jens.

von Wiswedel & Mahrhold

Da machen zwei Freunde endlich Musik zusammen, die schon seit über zehn Jahren ganz dicke befreundet sind: Max Giesinger und Michael Schulte sprechen bei Elke und Jens im NDR 2 Morgen über ihre langjährige Freundschaft und ihren ersten, großen, gemeinsamen Song.

Max und Michael kennen sich seit 2011. Bei "The Voice Of Germany“ schaffen es beide in die Top 4 der Finalshow. Seit dem trennt die beiden nichts mehr. Coversongs bei YouTube, Straßenmusik, Männer-WGs in Mannheim und später bei uns im Norden auf dem Hamburger Kiez.

Im NDR 2 Morgen reden Michael Schulte und Max Giesinger über ihr wildes WG-Leben auf der Hamburger Reeperbahn, Studierenden-Partys, kaputten Waschmaschinen und Reparatur-Tutorials, Michaels Hochzeit mit Max als Trauzeugen und über wilde Tischtennis-Matches als eine Art Therapie. Natürlich geht es auch um ihren neuen Song "More To This Life“, der seit heute veröffentlicht ist.





AUDIO: Max & Michael bei Elke & Jens: Beste Freunde und ein neuer Song (22 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 2 | Der NDR 2 Morgen | 28.10.2022 | 06:00 Uhr