MS Dockville 2024: Finale mit Stars und märchenhafter Stimmung Stand: 18.08.2024 13:48 Uhr Am dritten und letzten Tag des MS Dockville liegt schon ein Hauch von Abschied in der Luft. Vorher gibt es aber noch Stars wie Zoe Wees und Jeremias.

von Tristan Dück

An Tag zwei haben sich die Dockvillianer in ihrem Festivalkosmos eingelebt: Ein Mosaik aus bunten Zelten, Getränkedosen und Anglerstühlen. Kein Zweifel, hier wird gelebt - wenn auch tagsüber eher ruhiger, ein Rückzugsort von der Reizüberflutung des Festivaltreibens. Sogar einen Frisör gibt es, der mit einem Pappschild Werbung für einen "professionellen Haarschnitt" macht.

Und wer seinen Hunger nicht mehr mit Konserven oder Keksen stillen will, braucht nur einmal übers Festivalgelände nebenan zu schlendern: vegetarische und vegane Optionen gibt es hier genug - zumindest mit dem passenden Kleingeld. Den Gesetzen der Marktwirtschaft unterliegt man sogar in der Elbinsel-Utopie aus Luft und Liebe.

MS Dockville: Märchenland vor Hafenkulisse

Ab 14 Uhr lockt dann Musik die Camper aus ihrer Zeltidylle und auch zahlreiche Tagesbesucher vor die Bühnen. Die Hamburger Techno-Marching-Band "Meute" liefert pulsierende Beats, getragen von mächtigen Bläsern. Ein Soundtrack mit der rohen Eindringlichkeit eines Schiffhorns, wie gemacht für die Hafenkulisse. Auch für Rapper Disarstar ist es ein Heimspiel - vielleicht sein vorerst letztes, denn der Hamburger will sich aus dem rauen Musikbusiness zurückziehen.

Für Singer-Songwriter Mayberg ist es ein Wiedersehen beim MS Dockville. Vor zwei Jahren noch auf der kleineren Bühne "Butterland", gehört ihm diesmal die "Großschot". Bei seinen großen Hits wiederholen sich schnell dieselben vier Zeilen in Dauerschleife, das macht seinen Indie-Pop massentauglich und bringt auch Nicht-Fans zum Einstimmen. "Ich nehm' dich bei der Hand, zeig dir das Märchenland" - spätestens bei seinem Cover der Titelmelodie der Zeichentrickserie von "SimsalaGrimm“ singt und fühlt das ganze Dockville mit. Das Märchenland ist genau hier.

Hauch von Abschied in der Luft

Regionale Highlights und internationale Stars – dafür steht das Dockville. Und beides vereint sich im Auftritt von Zoe Wees. Die Dulsbergerin hatte vor drei Jahren mit "Control" ihren internationalen Durchbruch, inzwischen ist es um sie etwas ruhiger geworden. Dennoch liefert sie beim Dockville einen der finalen Main Acts genau wie "Jeremias", die Indie-Pop-Band aus Hannover. Am dritten und letzten Tag des MS Dockville liegt schon ein Hauch von Abschied in der Luft. Spätestens am Montagmorgen werden die Zeltstädte dann gegen die Realität zurückgetauscht.

