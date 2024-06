Jon Bon Jovi: Optimistisches Album trotz Stimmband-Operation Stand: 07.06.2024 17:16 Uhr 1984 veröffentlichte die Band Bon Jovi ihr erstes Album. 40 Jahre später schreibt Sänger und Namensgeber Jon Bon Jovi immer noch neue Songs. Das schwungvolle und optimistische Album "Forever" ist gerade erschienen.

von Valerie Krall

Ob "Livin’ on a Prayer" oder "It's my life": Bon Jovi sind mit Songs berühmt geworden, die am besten klingen, wenn Zehntausende mitsingen. Vier Jahrzehnte lang schon rockt die US-Band Bühnen auf der ganzen Welt. Ihre letzte Tour ist nun aber schon mehr als zwei Jahre her. Denn Lead-Sänger Jon Bon Jovi kämpft um seine Stimme, seitdem er 2022 an den Stimmbändern operiert werden musste. "Man rechnet ja nicht mit sowas. Aber ich hatte keine Wahl, ich musste mich damit arrangieren und zusehen, dass ich gesund werde. Das ist wie bei einem Athleten, der sich auf dem Spielfeld verletzt und wieder fit werden muss. In dem Prozess bin ich noch."

Stimme noch nicht stark genug für Tour

Bis heute ist nicht alles verheilt, er hat Angst, nie wieder live auftreten zu können. Er musste das Singen im Grunde neu erlernen, sagt Jon Bon Jovi. Mühsam nähert er sich wieder an seine alte Form an. Für eine Tour ist die Stimme noch nicht stark genug, aber Studioaufnahmen gehen wieder. Und das ist gut so, denn zum 40-jährigen Jubiläum bringt die Band ein neues Album heraus - der Sound: optimistisch, schwungvoll.

"Ich bin genau da, wo ich sein wollte"

"Ich bin genau da, wo ich sein wollte", singt Jon Bon Jovi in "Legendary". Ein Lied über einen Mann, der mit 62 Jahren im Reinen ist mit sich und der trotz mancher Schicksalsschläge weiterkämpft. "Wenn ich wieder auf 100 Prozent komme, will ich auf jeden Fall wieder auf die Bühne", sagt er. "Aber wenn nicht, werde ich trotzdem weiter Songs schreiben. Das ist einfach das, was wir tun."

Fast 3.000 Shows und mehr als 130 Millionen verkaufte Platten

Fast 3.000 Shows hat die Band in den letzten vier Jahrzehnten gespielt, mehr als 130 Millionen Platten verkauft. Nun hoffen die Fans, dass Jon Bon Jovi stimmlich bald wieder richtig fit ist - und auf die Bühne zurückkehren kann.

