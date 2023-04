Johannes Oerding beendet Tour in Hamburg: "So schön" Stand: 23.04.2023 07:50 Uhr Vor über 12.000 Menschen hat Johannes Oerding in Hamburg seine Tour beendet. Die riesige Barclays Arena fühlte sich an wie ein kleiner Club.

von Wolfgang Dinter

Vor Konzertbeginn hat Johannes Oerding die Lacher schon auf seiner Seite. Ein Kuss-Kamera, die Menschen einfängt und die sich, unter großem Gelächter, auch tatsächlich küssen. Niemand verweigert sich - alle machen sie das Spielchen mit. Entsprechend gelöst ist die Stimmung, als es wirklich losgeht. "Kaleidoskop" ist sein erster Song. Es geht gleich ab wie die Feuerwehr, möchte man angesichts seiner roten Mähne sagen. Der Sound ist brillant. Oerdings Stimme sowieso eine Klasse für sich. "Plan A" heißt sein neues Album, die Tour und der zweite Song in Hamburg. Die Fans singen mit, nicht nur den Refrain sondern jedes Wort - Strophe für Strophe. Es ist beeindruckend, wie Oerding die Menschen in seinen Bann zieht.

"So schön": Oerding bindet auch die Männer ein

Dann kommt das erste Liebeslied. Gefühlvoll singt er "So schön". Ganz allein steht Oerding da mit seiner akustischen Gitarre. Er nimmt die Menschen mit. Hatte er sie vorher schon gebeten, sich dem oder den Nachbarn vorzustellen damit das keine Fremden mehr sind, lässt er die Fans jetzt mitsingen. Erst die Frauen: "So schön", mächtig laut. Dann die Männer - die Mitgeschleppten dürfen als Zweites. Das sind die, die von ihren Frauen "mitgeschleift" worden sind, also nicht freiwillig gegangen wären. Zwei von denen pickt er sich raus, die machen mit, singen und bekommen dafür ein Freibier.

Im Juni zwei weitere Konzerte in Norddeutschland

Über zweieinhalb Stunden begeistert Oerding sein Publikum in Hamburg. Johannes Oerding war aufgeregt vor dem Konzert. Die Verwandtschaft, Freundinnen und Freunde, Kolleginnen und Kollegen - alle waren sie in Hamburg. Hamburg, das sei für ihn immer der Höhepunkt der Tour, sagt er.

Mit dem Konzert endet seine Hallen- und Arena-Tour. Jeder Tag ohne Musik und ohne Bühne sei ein verlorener, sagt Oerding. Doch lange warten muss Oerding nicht: Am 20. Mai beginnt seine Open-Air-Tour. Im Juni kommt er auch wieder nach Norddeutschland: singt unter anderem in Aurich und Lingen. Johannes Oerding ist mittlerweile ein veritabler Star geworden, aber das lässt er nicht raushängen: einer der besten Sänger im Land, ein richtig guter Songschreiber - und ein feiner Kerl.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rock und Pop