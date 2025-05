Jule Spindler & Band: Bemerkenswerte Liedermacher aus Neubrandenburg Stand: 15.05.2025 13:42 Uhr Jule Spindler und ihre Band haben mit ihrem Debütalbum "Ellenbogen zum Fenster raus" den Sprung auf die Longlist des "Preises der deutschen Schallplattenkritik" geschafft. Die Freude bei den Neubrandenburgern ist riesig - auch wenn es keine Auszeichnung gab.

von Friederike Witthuhn

Denn der Preis in der Kategorie "Liedermacher" ging in diesem Jahr an Konstantin Wecker. Aber überhaupt in einer Reihe mit Größen wie Wecker, Götz Widmann oder Andreas Hauffe genannt zu werden, erfüllt die Band mit Stolz: "Ich habe sofort, es war morgens um acht, alle angerufen und aus dem Bett geklingelt. Ich war wirklich den ganzen Tag in einer absoluten Hochstimmung und habe mich total gefreut, weil es so eine schöne Anerkennung ist. Von Leuten, die Ahnung von Musik haben", beschreibt Sängerin Jule Spindler den Tag, als sie von der Nominierung erfahren hatte.

Leidenschaft für Musik verbindet

Die Nominierung ist umso bemerkenswerter, weil die vier Neubrandenburger noch gar nicht so lange zusammen spielen. Durch Corona und Spindlers Baby-Pause legten sie eigentlich erst im vergangenen Jahr so richtig los. Zuvor hat jeder schon in anderen Bands gespielt oder ist solo aufgetreten.

Die Musik ist ihr Hobby. Jule ist Musiklehrerin, ihr Mann Florian - am Klavier - ist Erzieher, Bassist Torsten arbeitet im Bauamt, und Micha am Schlagzeug ist Sozialpädagoge. Was sie vereint: Sie alle brennen für die Musik: "Wir passen einfach, wir sind ein richtig gutes Team. Das ist eine richtige Freundschaft, es macht Spaß, zusammen Musik zu machen."

Themen: Alltägliches und Gesellschaftskritik

Seit Kindheitstagen schreibt Jule Songs, inspiriert durch alltägliche Erlebnisse und gesellschaftliche Themen. Ihre Lieder "Vergessen", "Selbstkritik" oder "Links und rechts" sind ein Spiegel ihrer Gedankenwelt und der aktuellen Zeit. Wann immer ihr eine Lied-Zeile in den Sinn kommt, singt sie sie ins Handy oder schreibt sie auf.

"Hamsterherzinfarkt", einer von elf Songs auf "Ellenbogen zum Fenster raus" verdeutlicht zum Beispiel die Überforderung durch die schnelle Entwicklung der digitalen Welt: "Mir geht es selbst auch manchmal so, dass einfach alles zu viel ist. Was man so den ganzen Tag zu tun hat, die Digitalisierung, und alles wird immer schneller, und immer mehr. Und da hat, glaube ich, jeder mal so einen Tag, wo er abends umfällt und denkt: für heute reicht's."

Arbeiten am neuem Album

Liebgewonnene Auszeit vom hektischen Alltag ist ihre kreative Arbeit immer donnerstags auf dem Gelände des ehemaligen Neubrandenburger Reparaturwerks. Dort entsteht gerade ihr nächstes Album. Dank der Nominierung für den Schallplattenpreis, die sie als Gütesiegel empfinden, hoffen Jule Spindler & Band nun auf noch mehr Aufmerksamkeit.

