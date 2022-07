Ina Müller: Echt, ehrlich und einzigartig Stand: 25.07.2022 06:00 Uhr Freche Songtexte, geselliger Kumpeltyp, Blondine mit Männer-Humor - nur drei typische Attribute für Ina Müller. Doch die 56 Jahre alte Norddeutsche kann weit mehr als nur "Singen, Sabbeln und Saufen".

von Johannes Freytag

Spätestens seit "Inas Nacht", der Late-Night-Talkshow aus der Hamburger Seemannskneipe "Zum Schellfischposten", ausgezeichnet mit dem Deutschen Fernsehpreis, dem Deutschen Comedypreis und dem Grimme-Preis, hat Ina Müller auch bundesweit Kult-Status erreicht. Bis zu 1,7 Millionen Menschen verfolgen regelmäßig die Sendung.

"Ich bin die, die schnell mal auf die Nerven geht.

Ich bin die, die brüllend auf dem Tresen steht.

Ich bin die, die überall und viel zu laut mitsingt." Songtext "Ich bin die" (2016)

Geselliger Kneipen-Klamauk bei Musik und Bier

Das Format ist einfach. Am Kneipentisch müssen die meist zwei prominenten Gäste nicht nur singen, sondern sich auch einer kaum zu bremsenden Moderatorin stellen: Die stillt ihren Wissensdurst anhand einer bunten "selbstgemalten" Stichwortliste in einem vor ihr liegenden Heft. "Anarchie, Musik, Bier und frechste Fragen", so brachte es der frühere NDR Intendant Lutz Marmor auf den Punkt.

So trällern beispielsweise Sandra Maischberger, Heinz Strunk und Ina Müller gemeinsam Roy Blacks Schmacht-Schlager "Ganz in Weiß". Schwimmerin Franziska van Almsick wird empfohlen, Werbung für Seebestattungen zu machen: "Unter Wasser kennst Du Dich doch aus." Komiker Otto Waalkes wird ungeniert gefragt, ob er schon mal öffentlich seinen "Rüssl" gezeigt habe. Und bei gelungenen Gags schmettert der vor dem Fenster postierte Shanty-Chor sein "Lustig, lustig - heute ha’m wir viel gelacht, denn wir sind bei Inas Nacht, ha ha ha ha ha, hey!".

Vom Bauernhof auf die Kabarett-Bühne

Überhaupt: Lachen! Kaum jemand kann wohl so laut und ansteckend lachen wie die Blondine mit den blitzenden Augen. Dabei war ihre Kindheit auf dem Bauernhof im 1.000-Seelen-Dörfchen Köhlen bei Cuxhaven, wo sie als vierte von fünf Töchtern aufwuchs, sicherlich nicht nur lustig. Trecker fahren, Kühe melken, Schweine füttern - hat Ina Müller alles gemacht, und das hat sie geprägt: Resolut sein bringt einen weiter! Später folgte eine Ausbildung zur pharmazeutisch-technischen Assistentin. Auch das nicht gerade ein Umfeld, in dem viel gelacht wird.

Sie hat auch zwölf Jahre lang in Apotheken in Bremen, auf Sylt und in München gearbeitet, ihre Bestimmung aber später auf der Bühne und im Rampenlicht gefunden: Von 1994 bis 2005 bildete sie mit Edda Schnittgard das Musik-Kabarett-Duo "Queen Bee" - sozusagen die Keimzelle des "Singen und Sabbelns". "Queen Bee" bekam im Jahr 2000 den "Mindener Stichling" und ein Jahr später den "Deutschen Kleinkunstpreis".

Norddeutsch durch und durch

Der Boden war bereitet für die große Karriere als musikalische Talkerin mit plattdeutschem Zungenschlag. Im NDR bekam Ina Müller eigene Sendungen wie "Land & Liebe" oder "Inas Norden", auch in zahlreichen "Das Beste am Norden"-Fernsehspots ist sie zu sehen. Seit 2007 macht sie "Inas Nacht".

Trotz des Erfolges ist sie uneitel: "Ich glaube, dass es viele gibt, die sagen, 'ich mach die mal aus. Die sabbelt so laut, die nervt, die quiekt.' Ich habe ja so einen komischen Schlag in der Stimme. Entweder man mag es, oder man mag es nicht. Zum Glück mögen es viele." Das mag daran liegen, dass man ihr die Fröhlichkeit einfach abnimmt - sie hat Spaß bei dem, was sie tut.

Weitere Informationen Goslar: Ina Müller erhält Paul-Lincke-Ring Ina Müller hat in Goslar den Paul-Lincke-Ring erhalten. Die aus der NDR Sendung "Inas Nacht" bekannte Moderatorin sei "Deutschlands ganzheitlichste Entertainerin", so die Jury. mehr

Auch als Sängerin erfolgreich

Das gilt auch für ihre zweite und noch größere Leidenschaft - die Musik. 2006 ging Ina Müller mit ihrem zweiten Studio-Album "Weiblich, ledig, 40" erstmals auf Tour. Inzwischen sind es sieben Alben geworden, allesamt mit Gold oder Platin ausgezeichnet. Vier Echo-Preise gab es obendrauf.

"Früher haben wir durchgemacht, heute machen wir Pilates" Songtext "Laufen" (2021)

Mit ihren witzig-originellen Popsongs oder nachdenklichen Balladen, in denen sie ungeschminkt, unverkrampft, persönlich und manchmal auch zynisch über das Älterwerden, den inneren Schweinehund, Liebe und Laster philosophiert, trifft sie einen Nerv - bei Frauen gleichermaßen wie bei den Männern. Die Texte stammen meist aus der Feder von Frank Ramond, die Musik schreibt sie seit längerem gemeinsam mit Johannes Oerding.

Bekennende Langschläferin

Mit dem fast 17 Jahre jüngeren Musikerkollegen ist sie seit 2011 liiert, lebt aber in ihrer Wohnung im Hamburger Stadtteil St. Georg nach wie vor alleine: "Wir ticken sowieso sehr gleich. Wir sind beide schlechte Beifahrer, halten beide gerne die Zügel in der Hand. Würden wir zusammen wohnen, wäre es too much, dann würde irgendwann die Bude brennen. Getrennte Wohnungen halte ich nach wie vor für den größten Verlängerungsfaktor des Verliebtseins."

"Das, was ich in meinen Songs singe, muss immer auf jeden Fall an mir dran oder in mir drin sein." Ina Müller

Die 56-Jährige hat eben ihre Prinzipien, ist beispielsweise bekennende Langschläferin: "Frühstück wird überschätzt: Auch Tiere müssen ja morgens erst einmal Milch geben, andere Tiere finden und sie auffressen, also Beute machen. Wir müssen gar nicht mehr los und suchen und finden, sondern bekommen alles hingestellt. Das muss nun wirklich nicht sein." Meist nimmt Ina Müller erst gegen 15 Uhr ihre erste Mahlzeit zu sich.

Auch mit dem Thema Kinderlosigkeit geht sie offen um: "Für mich gab es nie den Wunsch und nie den richtigen Zeitpunkt. Immer war etwas anderes wichtiger. Ich wollte arbeiten, frei sein, Geld verdienen und die Welt sehen."

Plattdeutsch-Engagement und Nachwuchs-Förderung

Aber nicht nur die große weite Welt ist Ina Müller wichtig, auch der Erhalt der plattdeutschen Sprache liegt der Niedersächsin am Herzen. Ihr Album "Die Schallplatte - nied opleggt" mit Cover-Versionen von Liedern unterschiedlicher Stilrichtungen erreichte 2009 immerhin Platz 13 der deutschen Charts. Für die traditionsreiche NDR Hörfunk-Sendung "Hör mal’n beten to" schreibt und spricht sie regelmäßig Texte.

Und Ina Müller bietet auch jungen Künstlern eine Plattform. Bei "Inas Nacht" feiern nationale wie internationale Newcomer ihr TV-Debüt. Auch da ist das Konzept erfrischend einfach: Eingeladen wird, wessen Musik Ina Müller gefällt - meist singt sie im Background dann mit. Das tut sie auch, wenn Top-Stars bei ihr auftreten: Sting, Zaz, Lana del Rey oder Beth Ditto waren ebenfalls schon im kleinen "Schellfischposten" zu Gast.

Selbstironie und Melancholie

Verändert hat sich Ina Müller in ihrer knapp 30-jährigen Entertainment-Karriere kaum. Offen, grundehrlich und immer noch selbstironisch pflegt sie weiterhin ihr Image als Frohnatur vom Land. Aber etwas dünnhäutiger ist sie doch geworden: "Neulich stand irgendwo 'Schnodderschnauze'. Muss man sich als Frau mit über 50 Jahren immer noch so betiteln lassen?" Nein‚ muss frau nicht.

"Ich möchte nie wieder 18 sein,

So niedlich, dumm und klein

So ne kichernde Backfischbraut,

Die dumm aus der Wäsche schaut.

Geklaute Meinung, verpeilter Stil,

Antiseptisch und steril.

Lieber Orangenhaut, als gar kein Profil." Songtext "Lieber Orangenhaut" (2006)

Hinzugekommen ist in den letzten Jahren auch eine gewisse Melancholie, "vor allem, wenn ich alleine zu Hause bin". Aber: Ina Müller würde Ina Müller in ihre Sendung einladen, "weil ich wüsste, mit der hätte ich einen lebendigen Abend, die würde mir alles erzählen, die trinkt einen mit." Ja, mit Ina Müller möchte man einfach gerne in einer Kneipe "singen, sabbeln und saufen".

VIDEO: Singen & Sabbeln im "Schellfischposten" (4 Min)

