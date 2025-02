"Ich verkaufe Spaß": Ein Abend mit Jack Gelee auf St. Pauli Stand: 18.02.2025 06:00 Uhr "Abschalten und einfach nur Gas geben." Jack Gelee, der Partysänger mit dem goldenen Pailletten-Anzug, hüpft schon seit zehn Jahren von Bühne zu Bühne. Am Rande eines Auftritts in Hamburg erzählt er, worauf es im Partyschlager-Geschäft ankommt.

von Nils Eigenwillig

Samstagabend, kurz nach Mitternacht, auf der Großen Freiheit in Hamburg. Im Nachtclub Kiez Alm ist die Stimmung schon im höheren Promillebereich. Seit 2014 kann hier im Almhütten-Ambiente gefeiert werden - zu Partyschlagern.

Partykünstler Jack Gelee: Lustige Auftritte von Malle bis Hamburg

Ein Stockwerk darüber, im Backstage, geht es noch etwas ruhiger zu. "Erstmal schick machen", murmelt Jack Gelee und stellt sich vor den Spiegel. In einer Stunde wird er auf der Bühne stehen. Gefragt, was es mit der Figur Jack Gelee auf sich hat, erzählt er: "Ich bin Partykünstler, verkaufe also Spaß. Und mache lustige Auftritte - sei es auf Oktoberfesten, sei es direkt am Ballermann an der Playa oder wie heute Abend in Hamburg."

Jack Gelee ist natürlich kein bürgerlicher Name, sondern eine Kunstfigur. Im goldenen Pailletten-Anzug steckt Robert Laube. Der Hamburger ist schon lange als Veranstalter und DJ in der Partyszene unterwegs. Daraus, als Kontrast zu seinen anderen Jobs, entstand der goldene Partysänger. "In den 50 Minuten, die ich auf der Bühne stehe, kann ich abschalten und einfach nur Gas geben", so Jack Gelee. "Und die Leute feiern das. Wenn du vor 3.000 Leuten im Festzelt stehst, die den ganzen Scheiß mitmachen, ist das einfach unbezahlbar."

Hartes Partyschlager-Geschäft: "Man braucht einen langen Atem"

Noch fünf Minuten bis Stagetime. Vor der Bühne wird der Partysänger schon sehnsüchtig erwartet. Dann geht es raus: Jack Gelee hüpft ins Scheinwerferlicht und bringt gleich die erste Hookline zum mitsingen: "Na na na nanna nana nanana nanana", frei nach dem 90er-Dance-Hit "Freed from Desire".

Im Repertoire hat Jack Gelee eigene Partysongs sowie Cover. Was auf der Bühne nach ganz viel Spaß aussieht, ist aber auch ganz schön anstrengend. Das Partyschlager-Geschäft ist hart, die Konkurrenz riesig. "Man muss durchhalten, vielleicht auch hier und da mal was aushalten, weil ein gewisser Neid oder Missgunst sicherlich auch in dieser Branche dazu gehört", erklärt der Sänger. "Aber wenn man da seine Leidenschaft darin hat, muss man weitermachen. Alles andere funktioniert nicht. Aber man braucht einen langen Atem, keine Frage."

So heißt es nach der Show für Jack Gelee auch nicht Feierabend, sondern Fan-Akquise: Er verteilt Autogramme und macht Fotos mit allen, die wollen.

"Ich mache das, solange ich Bock drauf habe"

Seit zehn Jahren zieht der goldene Partysänger schon von Bühne zu Bühne. Wo soll es für ihn noch hingehen? Er behauptet zumindest, dass es ihm nicht ums Geld ginge: "Ich glaube, das ist dann bitter für einen Künstler, wenn er das irgendwann machen muss, obwohl er gar keine Lust mehr hat. Ich mache das Ganze, solange ich Bock drauf habe." Dann fügt er verschmitzt hinzu: "Wenn ich richtig Geld damit verdiene, dann auch noch einen Moment länger."

