Hamburger DamenLikörChor schreibt WM Song "Haut sie weg"

Am 20. Juli startet die Frauen-WM in Australien und Neuseeland. Besondere Unterstützung bekommt die Deutsche Nationalmannschaft der Frauen aus Hamburg und zwar vom "DamenLikörChor". Was der damit zu tun hat?

von Annette Matz

Der Frauenchor, der in diesem Jahr sein 25. Jubiläum feiert, hat extra einen WM-Song für die Frauen-Elf produziert. "Haut sie weg" heißt er und hat Ohrwurm-Potential. Die Idee ist in der NDR Talkshow entstanden.

Bundestrainerin und DamenLikörChor haben sich direkt gut verstanden

Schockverliebt seien alle in Martina Voss-Tecklenburg gewesen, damals im Mai in der NDR Talkshow. Die Bundestrainerin der Frauennationalmannschaft war wie der DamenLikörChor zu Gast. Eine sehr sympathische, interessierte Frau habe sie kennengelernt, erzählt Chorgründerin Jutta Jahnke: "Sie hatte hinterher immer mindestens fünf Chorschwestern um sich herum. Es wurden Selfies und Fotos gemacht und dann hat sie CDs bekommen und da kam die Idee auf: Mensch, lass uns doch einen Song machen."

Lied und Video waren schnell fertig

Dann ging alles ziemlich schnell: Texterin Ruth Toma gab alles. Wenig später waren Lied und Video fertig. In dem sogar die Bundestrainerin selbst zu sehen ist. "Da denkt man so kurz vor der WM haben die was anderes zu tun, als sich mit einem kleinen Chor aus Hamburg zu beschäftigen. Aber es war irre, die waren sofort total begeistert und haben dann gesagt: 'Das nehmen wir mit nach Australien. Klar macht Martina einen kleinen Film.'"

Tolle Gespräche seien das mit der Pressesprecherin vom DFB gewesen, die für die Frauennationalmannschaft zuständig ist, berichtet Jutta Jahnke voller Vergnügen. "Das war natürlich der Hammer. Wir haben das in den sozialen Netzwerken gepostet und Martina war eine der ersten, die das sofort gelikt hat." Für diese ersten Posts gab es mehr als 250.000 Likes.

Unterschied im Training von Frauen und Männern

Gleich am Anfang erklärt die Bundestrainerin übrigens in Song und Video die Spieltaktik:

Und weil ihr Frauen seid, habt ihr auch zugehört.

Ein Schelm, der "Klischee!" dabei denkt. Diese Behauptung wird nämlich aus einer Fußball- Spitzenposition glaubwürdig untermauert: "Das hat Martina wirklich gesagt auf die Frage, was ist eigentlich der Unterschied, wenn sie Männer trainiert, das hat sie ja auch schon gemacht, hat sie gesagt: 'Die Frauen, die hören mir zu, wenn ich was erkläre.'"

Für den DamenLikörChor ist es nicht der erste Fußball Song

"Haut sie weg" ist übrigens nicht das erste Lied, das der DamenLikörChor zum Thema Fußball singt. Im Programm ist seit Jahren schon ein Medley über den FC St. Pauli. Vielleicht wird das jetzt abgelöst, zumindest zeitweise. Und auch wenn nicht alle Chorschwestern totale Fußballfans sind: Viele werden mitfiebern bei der Frauen WM, zumal Jutta Jahnke aus geheimer Quelle wisse, dass die Nationalmannschaft den DamenLikörChor-WM Song jetzt auf ihrer Playlist hat. "Wenn ich mir das so vorstelle, wenn das erste Spiel ist und die sind vorher in der Kabine und hören unseren Song, also besser geht’s doch nicht, oder?"

