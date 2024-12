"Grande Finale": Jan Josef Liefers' Radio Doria in Hamburg Stand: 05.12.2024 16:36 Uhr 22 Jahre gibt es die Band Radio Doria um Schauspieler Jan Josef Liefers. Damit ist jetzt Schluss. Die Band löst sich auf. Mit der Tour "Grande Finale" verabschiedet sie sich von ihren Fans - am Mittwoch auch in Hamburg.

von Merle Weisser

Ein letztes Mal zusammen auf Tour. Jan Josef Liefers und seine Band Radio Doria verabschieden sich im Konzertsaal der Fabrik in Ottensen mit den Worten: "Toll, dass ihr nichts anderes zu tun hattet heute. Unsere letzte Tour als Radio Doria!". So ganz wollen sie es aber noch nicht wahrhaben: "Im Moment denkt keiner daran, dass das die letzte Tour sein wird. Im Moment hangelt man sich so von Gig zu Gig", erklärt Liefers. Der Gitarrist Jens Nickel erwartet, dass sich dieses Gefühl noch ändert: "Wenn wir dann das letzte Konzert spielen dieses Jahr, dann wird es wahrscheinlich schon traurig" Das letzte Konzert wird in Leipzig sein. Auf ihrer Tour "Finale Grande" reisen Radio Doria in der Zeit zurück - zu ihrem ersten Song: "Jacks Baby" aus dem gleichnamigen Film. Jan Josef Liefers führte dabei nicht nur Regie, sondern schrieb mitsamt Band auch den Filmsong, der überraschend zum Hit wurde.

Sie wollten es überhaupt nicht veröffentlichen. Sie mussten aber. Und dann riefen sie am Mittag an und sagten: 'Hey Leute, dieser Song ist in den Charts auf Platz vier.' Da wird eine Plattenfirma wach. Kann man schon sagen. Bühnenzitat Jan Josef Liefers

Feierstunde mit den Fans

Jan Josef Liefers erinnert sich zusammen mit den Fans zurück an 22 Jahre Bandgeschichte. "Der Grund warum wir das überhaupt gemacht haben, warum wir gesagt haben, wir machen eine letzte richtig schöne Abschiedstour 'Finale Grande', sind eigentlich die Fans und unser Publikum. Das sind die Leute, die immer in den letzten Jahren zu uns gekommen sind. Da stiehlt man sich nicht einfach so hinten durch den Personaleingang raus, sondern wir wollen das offen spielen und machen nochmal eine richtig schöne Feierstunde haben zusammen."

Mit Musik als Raumkapsel im Weltall

Die Musik ist für Jan Josef Liefers "so eine kleine Raumkapsel, in die ich mich eingeschlossen habe und dann konnte ich mich in Gedanken ins Weltall schießen", erzählt er. Radio Doria war ein großer Teil davon. Doch die Band ist immer mehr geschrumpft - von sechs auf drei Mitglieder. Nun ist Zeit für einen Schlussstrich für die Band. Die Fans in Hamburg nutzen ihre letzte Chance. Drei Stunden steht die Band Radio Doria auf der Bühne. "Noch ein letztes Mal sehen. Deswegen sind wir hier", sagt ein Fan. "Ist 'n toller Typ, schade!", bemerkt ein anderer. Ein Dritter hofft: "Kurze Schaffenspause, vielleicht kommen Sie ja zurück!" Jan Josef Liefers möchte weiter Musik machen. Ein Comeback der Band wird es aber wohl nicht geben.

