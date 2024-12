"Dat bün ik!": Kinder nehmen Songs auf Plattdeutsch auf Stand: 03.12.2024 15:48 Uhr

von Catherine Grim

Auf dieses Liederbuch mit CD sind die Elf- und Zwölfjährigen aus dem Landkreis Bremervörde mächtig stolz. Ein Jahr lang haben sie für "Dat bün ik! Plattdüütsche Leder för Lütt un Groot" insgesamt 13 Songs in plattdeutscher Sprache aufgenommen. Unterstützt wurden sie dabei von professionellen Musikern in einem professionellen Studio. Greta, eine der Sängerinnen, erzählt strahlend: "Ich fand es richtig cool, weil mir Singen generell Spaß macht - und in so 'nem Studio sein zu dürfen, ist auch was richtig Cooles."

"Dat bün ik!": Popsongs für Kinder und Jugendliche

Der Auftrag, Materialien für den Plattdeutsch-Unterricht zu entwickeln, kam vom niedersächsischen Kultusministerium. Die Texte stammen aus der Feder des pensionierten Lehrers Hans-Hinrich Kahrs, die Musik von Profimusikern. Popsongs sollten es werden, die bei Kindern und Jugendlichen gut ankommen.

"Meine Oma hat mir, als ich vier war, auf Platt schon die Zahlen von eins bis zehn beigebracht", erzählt Lilou. "In der Schule hatten wir in der zweiten Klasse Plattdeutsch."

Junge Menschen sollen ans Platt herangeführt werden

In den Texten geht es nicht nur um die plattdeutsche Sprache, sondern auch um den Körper, den Klimawandel oder um Mobbing - Themen, die Jugendliche bewegen. Denn gerade die sollen an die Sprache herangeführt werden.

Viele der singenden Kinder hatten Platt in der Schule. Aber nicht alle. "Ich finde den Gedanken toll, dass durch unser Buch vielleicht an der einen oder anderen Schule das Plattdeutsch eingeführt wird", sagt Paula. "Das hätte ich mir damals auch gewünscht."

