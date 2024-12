Geschenketipps zu Weihnachten: Kalender und Bücher auf Plattdeutsch Stand: 30.11.2024 13:18 Uhr Jedes Jahr die gleiche Frage: Was schenke ich Mutter, Vater oder den Großeltern zu Weihnachten, wenn die Schränke doch schon so voll sind? Wir haben da ein paar besondere Geschenkideen für alle Lieben, die Plattdeutsch mögen.

von Janet Lindemann

Ein Kalender geht immer. Besonders, wenn er so viele schöne bunte Bilder oder Sprüche enthält wie der Deerns-Kalender von Antje Köpnick: mit farbenfrohen Illustrationen, fröhlichen Collagen und plattdeutschen Wörtern. Die Universitätslehrerin lebt mit ihrer Familie auf einem Bauernhof in der Nähe von Loitz und wollte eigentlich ein Prinzessinnenbuch herausgeben. Stattdessen schuf sie einen Monatskalender mit zarten Deerns in der Natur, jede für sich eine ins Auge fallende Persönlichkeit, dazu stellt Antje Köpnick erhellende Texte, zum Beispiel von Mascha Kaléko, Martha Müller-Grählert, aber auch aus eigener Feder. Der Deerns-Kalender von Antje Köpnick kostet 17,50 Euro und ist in ihrem Shop auf www.wortshaus.eu erhältlich.

Plattdütsch Kalenner ut Mäkelborg-Vörpommern

Unter dem Tisch seiner Großeltern hat NDR Telefonspaßvogel Leif Tennemann Plattdeutsch gelernt. Und zwar weil er wissen wollte, worüber sich die "Alten" so unterhalten. Nun gibt er jedes Jahr "Uns plattdütsch Kalenner ut Mäkelborg-Vörpommern" heraus. Neben vielen Fotos aus dem Land gibt es auch jeden Monat den Mallbüddel Monats-Witz. Kleine Kostprobe:

"Du Schatz, ik hew hüt morgen uns Putzfru rutsmäten. - Oh, worüm denn dat? - Se hett klaut! - Na sowat äwer ok! So'n Aas! Un watt hett se klaut? - Und schönen Handdäuker ut dat Hilton-Hotel!" Plattdeutsch ist bei dem Kalender auch das Kalendarium. "Und da gibt es dann auch witzige Neuschöpfungen an Worten, zum Beispiel 'Der Tag der Deutschen Einheit'. Der heißt im Plattdütsch-Kalenner ut Mäkelborg-Vörpommern: "De Dach von dat Tausåmenschmieden von Dütschland", sagt der Schweriner. Den Kalender gibt es zum Preis von 18,95 Euro.

Norddeutscher Heimatkalender "Voß un Haas"

Alle Jahre wieder bringt der Rostocker Hinstorff Verlag seinen norddeutschen Heimatkalender "Voß un Haas" in die Buchläden - ein Kalender voller Gedichte und Geschichten in Hoch- und Plattdeutsch, größtenteils geschrieben von Autoren aus unserem Land. Nicht für die Wand, aber zum immer wieder in die Hand nehmen. Besonders interessant ist auch das Kalendarium mit Geburts- und Sterbedaten mehr oder weniger bekannter Norddeutscher. Die Wurzeln dieses Kalenders liegen im "Großherzoglich Mecklenburg-Schwerinschen Kalender" aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. 14 Euro kostet der 112 Seiten starke Kalender, er ist im Buchhandel erhältlich.

Lesestoff für lange Winterabende

Wie herrlich ist es doch abends am wärmenden Feuer zu sitzen, dem Knacken und Knarzen des Holzes zu lauschen, vielleicht mit einem Glas Wein in der Hand und dazu passender Lektüre. Autor Wolfgang Mahnke nimmt seine Leserschaft mit in "Dei plattdütsche Urlaub". So heißt das neueste Buch des Rostockers. Er schreibt von wandernden Frauen, die sich über ihr Liebesleben austauschen; einem Berliner Ehepaar, das mitten "in't plattdütsche Läwen" fährt und von zwei Senioren auf dem Weg zum Sport in einem knatternden Auto ohne Tacho. "Dei plattdütsche Urlaub" - ein Potpourri aus Gute-Laune-Geschichten für lange Winterabende. Das 112 Seiten dicke Buch ist bei Hinstorff erschienen und kostet 16 Euro.

200 plattdeutsche Liedtexte - auch für Weihnachten

Zusammen singen. Was gibt es Schöneres? Das ist gesund und verbindet uns mit anderen Menschen. Wir müssen ja nicht einmal alle Töne treffen. Textsicher werden wir mit diesem Buch "Dat du mien Leewsten büst". 200 plattdeutsche Lieder sind darin zu finden, darunter auch Weihnachtslieder wie "Liesing klingen Wihnachtsklocken" oder "Wihnachtenabend". Einige sind viele hundert Jahre alt. Das Liederbuch "Dat du mien Leewsten büst" hat 440 Seiten und kostet 18 Euro.

Geschichten aus Hoppenhagen

"Nieges ut Hoppenhagen". So klingt das immer zwischen 6 und 9 Uhr bei Plattdütsch an'n Sünndag auf NDR 1 Radio MV. Dann sind sie zu hören, die Geschichten aus dem Dorf Hoppenhagen von und mit Susanne Bliemel. Mal geht es um das Pflanzen von Kartoffeln und um gute Luft, mal handeln sie vom Nahverkehr. Die Dorfgeschichten zum Schmunzeln gibt es nun auch als 80-seitiges Buch, mit feinen Illustrationen von Silke Herr. "Nieges ut Hoppenhagen" ist zum Preis von 16 Euro überall dort zu finden, wo es Bücher gibt.

