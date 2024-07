Classical Beat Festival in Travemünde mit Vielfalt gestartet Stand: 19.07.2024 09:44 Uhr Das Classical Beat Festival in Lübeck-Travemünde hat begonnen. Motto in diesem Jahr: "Von Travemünde nach New York". Bis zum 27. Juli spielen zahlreiche Big Bands und Musikgruppen auf unterschiedlichen Bühnen.

von Linda Ebener

Das Classical Beat Festival hat mit einem langjährigen Bekannten begonnen: Gregor Hübner. Weil er seit Jahren in New York lebt, passt er perfekt zum diesjährigen Motto. Zusammen mit dem "Munich Composers Collective" hat er zwei Stunden lang Musik gemacht. Insgesamt 18 Musikerpersönlichkeiten standen mit ihm auf der Bühne.

Das Ensemble hat Elemente aus Jazz, Independent Rock und zeitgenössischer Musik mit den eigenen Kompositionen verbunden. Dem Publikum hat es gefallen. Ein Besucher lobte besonders "die Vielseitigkeit bei den Kompositionen, den Einsatz der Instrumente und teilweise diese nicht so gängigen Melodien oder Rhythmen."

Classical Beat Festival: Vielfalt und Magie im Fokus

Für Vielfalt steht auch das Classical Beat Festival, erklärt der künstlerische Leiter Hans-Wilhelm Hagen: "Eigentlich das, was Classic-Beat zum Ausdruck bringt: Klassik, aber gleichzeitig auch Musik mit dem Zeitgeist von heute. Und auch viele Elemente, die aus Amerika auf Europa wieder zurückschwappen." Die Gäste erleben in der kommenden Woche eine große Vielfalt und Magie der amerikanischen Musikgeschichte.

Besondere Highlights seien zum Beispiel Big-Band-Musik und der Besuch des nationalen finnischen Jazz-Orchesters Umo aus Helsinki, darauf freut sich Hans-Wilhelm Hagen besonders. Außerdem tritt der Schweizer Komponist und Saxophonist Daniel Schnyder auf. Hans-Wilhelm Hagen hat mit Indiogenes, einer Gruppe aus Peru, auch noch einen weiteren Tipp: "Indiogenes sind bekannt von der Filmmusik 'The last Mohicans'. Wenn man mal googelt, wird man feststellen, dass die über elf Millionen Klicks auf ihrem Youtube-Kanal haben." Die Musikgruppe seit in Südamerika sehr bekannt.

Abwechslung von jungen und bekannten Musikerinnen

Die Band Indiogenes verbindet uralte Perkussions- und Blasinstrumente mit modernen Instrumenten und bildet zusammen mit Bewegungen und Tänzen eine spektakuläre Show. Sie tritt am 25. Juli ab 20 Uhr im Brügmanngarten in Travemünde auf.

Neben bekannten Bands bietet das Classical Beat Festival auch jungen Künstlerinnen und Künstlern eine Bühne, dieses Jahr auch mit einem neuen Programmpunkt, freut sich Veranstalter Marc Tietz: "Wir haben das neue Format Jazz in der Hafenbar. Das ist aus der Grundidee entstanden, dass wir Orchester und auch eine Big Band haben. Diese jungen angehenden Profimusiker und Studenten haben teilweise eigene Bands und Combos. Das ist ein kleines Format, wo die Orchester-Teilnehmer und Bigband-Teilnehmer mit ihren Bands auftreten können. Viele kommen aus dem Jazzbereich." Diese Abwechslung von jungen und bekannten Musikerinnen und Musikern schätzt das Publikum am Classical Beat Festival.

