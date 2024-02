City-Bandgründer Fritz Puppel ist tot Stand: 22.02.2024 16:37 Uhr Zusammen mit Schlagzeuger Klaus Selmke gründete der Gitarrist Fritz Puppel 1972 die Band City. Am 10. Februar ist er unerwartet im Alter von 79 Jahren gestorben. Das bestätigte City-Sänger Toni Krahl der Deutschen Presse-Agentur.

Er war der Gründer einer der wichtigsten DDR-Rockgruppen: Fritz Puppel, Gitarrist und Komponist der Berliner Band City. "Uns fehlen die Worte und wir sind fassungslos, verlieren wir doch unseren über fünf Jahrzehnte langen Freund und Mitstreiter", sagte Toni Krahl. "Der deutschen Musikwelt fehlt somit ein weiterer kreativer Kopf, der mit seiner Kunst, mit seinen Songs unser aller Leben bereichert und Millionen Menschen berührt hat."

City: In der DDR und in Europa erfolgreich

Puppel hatte die Band 1972 zusammen mit dem Schlagzeuger Klaus Selmke in Ost-Berlin gegründet. City hatte nicht nur viele Fans in der DDR, sondern auch im nicht-sozialistischen Ausland - etwa durch den Hit "Am Fenster". Einige Jahre nach dem Mauerfall setzte sich der Erfolg der Berliner fort. In der Bandgeschichte gab es unterschiedliche Besetzungen, doch Puppel war fünf Jahrzehnte dabei. "Er hat seine eigene Persönlichkeit, frei von musikantischen Eitelkeiten, immer hinten angestellt und war beseelt von der Idee, City als Band zu kreieren", sagt Krahl. "Mit kühlem Kopf war Fritz ständig der inspirierende Motor für die anstehenden Herausforderungen und wurde für seine Loyalität in der gesamten Musikszene geschätzt."

Videos 5 Min City auf Abschiedskonzert im Funkhaus Nach 50 Jahren Bandgeschichte soll Ende des Jahres Schluss sein. Im Landesfunkhaus in Schwerin stehen sie noch einmal auf der Bühne. 5 Min

City-Texte am Rande des Erlaubten

Ob "Am Fenster", "Der King vom Prenzlauer Berg", "Wand an Wand" oder "Glastraum": Viele Texte bewegten sich am Rande des in der DDR Erlaubten. Nach dem Mauerfall gab es einen Karriere-Knick, doch nach wenigen Jahren kehrten die Fans zu Tausenden zurück, die Band füllte wieder große Hallen und fast jährlich erschien ein neues Album. Nach dem Tod von Schlagzeuger Klaus Selmke 2020 beschlossen die verbliebenen vier Bandmitglieder für Ende 2022 das Ende von City. "Wir wollen's mal versuchen, wenn's am schönsten ist, aufzuhören. Und nicht die Sache zu verplempern", sagte Puppel damals. Zur letzten Band-Besetzung gehörten außer Puppel und Krahl noch Geiger Joro Gogow und Keyboarder Manfred Hennig.

Weitere Informationen 3 Min Kultband City: Erfolgsgeschichte kommt ins Museum. Pünktlich zur Abschlusstournee will das Ostrockmuseum in Kröpelin der Band einen eigenen Raum widmen. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Kulturjournal | 22.02.2024 | 19:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rock und Pop