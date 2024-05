Ian Gelder ist tot: Er spielte in "Game of Thrones" und "Die Päpstin" Stand: 08.05.2024 09:10 Uhr Erst im Dezember war bei Ian Gelder Krebs diagnostiziert worden. Jetzt ist der britische Schauspieler im Alter von 74 Jahren verstorben. Er spielte unter anderem eine Rolle in "Game of Thrones", aber auch in Sönke Wortmanns "Die Päpstin".

Der britische Schauspieler starb am Montag. Das bestätigte sein Management am Dienstagabend auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in London. Gelder war vor allem für seine Rolle als Ritter Kevan Lannister in der Fantasy-Serie "Game of Thrones" bekannt, der vor allem in den Staffeln fünf und sechs eine größere Rolle spielt. Zudem war er auch als Bühnenschauspieler aktiv - unter anderem in verschiedenen Produktionen am Shakespeare's Globe in London.

Lebensgefährte Ben Daniels verabschiedet sich auf Instagram

Gelders Lebensgefährte, der Schauspieler Ben Daniels (u.a. "House of Cards"), schrieb auf Instagram: "Mit großer, großer Traurigkeit und einem schweren Herz, das in eine Million Stücke zerbrochen ist, hinterlasse ich diese Nachricht vom Tod meines geliebten Mannes und Lebenspartners." Gelder starb demnach infolge einer Krebserkrankung. Erst im vergangenen Dezember habe er die Diagnose erhalten, schrieb Daniels und fügte hinzu: "Keiner von uns hatte eine Ahnung davon, wie schnell es gehen würde."

