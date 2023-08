Subway To Sally beim M'era Luna Festival 2023 Stand: 10.08.2023 09:35 Uhr Am 12. und 13. August findet das M’era Luna Festival in Hildesheim statt. NDR.de überträgt zahlreiche Acts von der Hauptbühne im Videostream. Die Auftritte gibt es im Anschluss auch als Video-on-Demand.

Subway To Sally um Sänger Eric Fish stehen an der Spitze der deutschen Mittelalterrock-Bewegung. In Wacken und auf dem M'era Luna sind sie längst eine Institution. Die Live-Qualitäten der Band sind legendär. Mit Rock- und Metalmusik, angereichert mit Instrumenten wie Dudelsack, Drehleier, Laute, Schalmei, Geige oder Flöte, haben sie rund 2.000 Konzerte in über 30 Jahren bestritten.

