M'era Luna 2023: Die Konzertvideos on demand Stand: 13.08.2023 23:25 Uhr Rund 25.000 Gothic-Fans haben am Wochenende das M'era Luna in Hildesheim-Drispenstedt gefeiert - und zahlreiche Bands aus dem In- und Ausland erlebt. NDR.de bietet etliche Auftritte als Video on demand an.

Das M'era Luna in Hildesheim ist jedes Jahr eines der größten Treffen für Fans der Schwarzen Szene. Schwarz war bei diesem Festival die dominante Farbe. Gothic, Rock, Metal oder Wave - das Musik-Programm war vielfältig. Unter anderem mit dabei: VV alias Ville Valo, In Extremo und Within Temptation.

In Kürze gibt es noch weitere Konzertvideos zum Nachschauen.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 12.08.2023 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Musikfestivals